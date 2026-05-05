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Nydia Velázquez, Luis Gutiérrez y Ro Khanna respaldan a candidata boricua al Congreso por Carolina del Sur

Mayra Rivera Vázquez se enfrenta a siete otros demócratas en la primaria del 9 de junio

5 de mayo de 2026 - 6:05 PM

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Mayra Rivera Vázquez aspira al Congreso por el distrito 1 de Carolina del Sur. (Facebook)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La congresista Nydia Velázquez y el excongresista Luis Gutiérrez han respaldado la precandidatura al Congreso de la también puertorriqueña Mayra Rivera, quien irá a primarias demócratas en el distrito 1 de Carolina del Sur el próximo 9 de junio.

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Vázquez ha destacado, además, el apoyo del congresista demócrata Ro Khanna (California).

La congresista Velázquez dio a conocer este martes su apoyo a Rivera, quien busca ser la primera persona puertorriqueña electa al Congreso por un distrito de Carolina del Sur y se enfrenta a otros siete precandidatos.

“Mayra Rivera Vázquez aporta a esta contienda el tipo de liderazgo que más necesitamos en la vida pública: arraigado en el servicio, moldeado por la comunidad y reflejo de la fortaleza de las familias y comunidades puertorriqueñas”, indicó Velázquez, quien representa el distrito 7 de Nueva York y se retira de la Cámara baja federal en diciembre.

La puertorriqueña Nydia Velázquez anunció el jueves que no irá a la reelección en noviembre próximo y que se retirará de la política electoral en 2026.“Durante más de tres décadas, he tenido el privilegio de servir a los neoyorquinos en el Congreso de los Estados Unidos. Tras mucha reflexión, he decidido que este será mi último mandato. No ha sido una decisión fácil, pero creo que es el momento oportuno para que una nueva generación de líderes tome las riendas”, indicó Velázquez, en su declaración.Al ser preguntada entonces sobre si el futuro de Puerto Rico incluye la independencia, Velázquez afirmó que “podría ser”, al igual que una libre asociación, “pero, nunca el estatus actual porque ahora es una colonia”.
1 / 17 | Más de 30 años en el Congreso: un breve vistazo a la carrera de Nydia Velázquez. La puertorriqueña Nydia Velázquez anunció el jueves que no irá a la reelección en noviembre próximo y que se retirará de la política electoral en 2026.

Velázquez sostuvo que la precandidatura de Rivera “es un poderoso recordatorio de que la representación no es simbólica”, pues es importante “quién es escuchado, quién es valorado y quién tiene un lugar en la mesa”.

Gutiérrez, por su parte, ha indicado que la precandidata boricua aspira al Congreso “por las razones correctas”. “Mayra entiende la carga que tienen las familias, lo que las comunidades necesitan y como debe ejercerse el liderazgo”, agregó.

Rivera Vázquez agradeció el respaldo de sus aliados boricuas.

El distrito que busca representar Rivera Vázquez en Carolina del Sur abarca áreas de Charleston e incluye la zona turística de Myrtle Beach.

En este momento, está representado por la republicana Nancy Mace, quien aspira ahora a la candidatura por la gobernación y ganó su reelección en 2024 por 16.6% de ventaja.

El distrito integra zonas de los condados de Beaufort, Berkeley, Charleston, Dorchester, Colleton y Jasper. Rivera reside en Beaufort, donde ha centrado su militancia política.

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Puerto RicoNydia VelázquezLuis GutiérrezCarolina del Sur
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