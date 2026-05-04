Gobernador de Florida convirtió en ley el nuevo mapa electoral que diluye el voto boricua

Washington D.C. - El gobernador de Florida, Ron DeSantis, convirtió en ley este lunes la legislación que crea un nuevo mapa electoral, que diluye el voto boricua en Florida central y coloca al congresista demócrata Darren Soto (Florida) con un 18% de desventaja en su distrito.

“Firmado, sellado y entregado”, indicó DeSantis, en la red social X, para anunciar la firma de la legislación que redistribuye los distritos representativos federales, la cual el gobernador espera ayude a los republicanos a obtener cuatro escaños más en la Cámara baja federal.

En este momento, Florida tiene 20 congresistas republicanos en la Cámara baja, frente a siete demócratas y una vacante demócrata.

DeSantis aspira a que esta redistribución –que con toda probabilidad será impugnada en los tribunales– garantice a los republicanos, al menos, 24 representantes federales.

Florida es uno de varios estados que han reordenado mapas electorales desde que el presidente Donald Trump comenzó a pedir redistribuciones electorales a gobernadores republicanos, en busca de beneficiar a su partido en las elecciones legislativas de noviembre, cuando se renueva toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.

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Soto ha indicado que el nuevo mapa electoral diluye el voto boricua en varios distritos del centro de Florida, sobre todo, en su distrito 9, que tiene base en Kissimmee (Florida).

Según David Wasserman, experto del Informe Político Cook, el nuevo distrito 9, que ahora incluiría zonas rurales prorepublicanas, tendrá una ventaja de 18% para el Partido Republicano.

Soto ganó el distrito 9, en noviembre de 2024, con un 12.5% de ventaja sobre el republicano Thomas Chalifoux. En esa pasada elección, Soto logró el 55.1% de los votos frente al 42.6% de Chalifoux y 2.3% del independiente Marcus Carter.

El voto latino, según Soto, se reduciría de 51% a 36% en su distrito, que había tenido un 25% de puertorriqueños.

“Es una guerra contra los puertorriqueños. (El gobernador) se está centrando deliberadamente en Florida central, los puertorriqueños y la comunidad hispana. Y eso significaría que no tendríamos ninguna representación que se preocupara por nosotros, que se centrara en nosotros”, indicó Soto a El Nuevo Día.

Por su parte, Jorge Bonilla, exprecandidato republicano al Congreso por el distrito 9 y actual comentarista radial, piensa que el nuevo mapa “emancipará” al electorado boricua de los políticos demócratas de Puerto Rico que van a tratar de influenciar el voto de los puertorriqueños en Florida central.

También destacó que DeSantis revalidó, en 2022, con respaldo mayoritario de los electores boricuas.