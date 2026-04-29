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Legislatura de Florida aprueba redistribución electoral que diluiría el voto boricua y desfavorece a Darren Soto

La medida persigue que los republicanos ganen cuatro escaños adicionales en la Cámara baja federal

29 de abril de 2026 - 6:57 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El escaño del congresista Darren Soto –al centro, junto a sus colegas demócratas Nannette Díaz Barragán, izquierda, y Sylvia García, en una foto de archivo– está en el ojo de la batalla de redistribución electoral en Florida. (Suministrada)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D.C. - La Legislatura estatal de Florida termino de aprobar este miércoles la legislación que autoriza la redistribución electoral propuesta por el gobernador Ron DeSantis, que diluye el voto boricua y convierte el electorado del congresista demócrata boricua Darren Soto en un distrito favorable para los republicanos.

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El Senado aprobó la legislación el miércoles, 21 a 17, un día después de la Cámara de Representantes, que la ratificó el martes, 83-28. Ambas son de mayoría republicana.

En el Senado, cuatro republicanos votaron en contra del plan de DeSantis.

La medida fue aprobada dos días después de ser propuesta por DeSantis, quien busca que el dominio republicano de la representación congresional del estado aumente de 20 a 8, a 24 a 4.

En este momento, hay siete demócratas en la Cámara baja estadounidense tras la renuncia, después de ser acusada de corrupción, de Sheila Cherfilus-McCormick.

La votación del Senado de Florida tuvo lugar horas después de una decisión del Tribunal Supremo estadounidense que se teme pueda desmantelar la histórica ley de derechos electorales, al determinar que un distrito de Luisiana violó el estatuto al diseñar un nuevo distrito de mayoría negra excesivamente a base de criterios raciales.

La redistribución electoral diluye el voto boricua en el distrito 9 de Soto, que tiene su base en Kissimmee, en el condado de Osceola.

Pero, además, reduce el voto latino y boricua en distritos vecinos de Florida central.

Aunque la Constitución de Florida prohíbe la manipulación de distritos electores por razones partidistas, representantes de DeSantis han indicado que no tienen que cumplir con esa norma, después de una decisión de 2025 del Tribunal Supremo estatal, controlado por jueces designados por el gobernador.

DeSantis nombró a seis de los siete jueces del Tribunal Supremo de Florida.

Soto ha indicado que DeSantis “declaró guerra contra los 1.3 millones de puertorriqueños en Florida”. “Somos ciudadanos estadounidenses, nuestra gente sirve y muere por este país, y votamos”, agregó, en un mensaje, el martes, en la red social X.

Según David Wasserman, experto del Informe Político Cook, Soto es uno de cuatro demócratas de la Cámara baja federal que quedarían en mayor riesgo debido a los cambios que DeSantis propuso a la Legislatura, pues lo deja con un electorado que puede favorecer por 18% a los republicanos.

Los otros son Kathy Castor, en el distrito 14 de la zona de Tampa; Debbie Wasserman Schultz, en el distrito 25 del área de Fort Lauderdale; y Jared Moskowitz, en el distrito 23 que incluye zonas del condado de Broward.

Wasserman advirtió, sin embargo, que este año de elecciones legislativas –en momentos en que el presidente Donald Trump tiene una popularidad muy baja– los republicanos no tienen garantizado conseguir cuatro escaños adicionales en Florida.

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Puerto RicoEleccionesFloridaDarren Soto
ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
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