Grupo asesor de Asuntos del Veterano del Senado continuará sus tareas de forma independiente

Washington D.C. - Los miembros del Comité Asesor para Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico han decidido continuar sus trabajos de forma independiente para evitar vincularse con las batallas político-partidistas puertorriqueñas.

“Entendemos que la politización que ocurre en Puerto Rico y los temas de veteranos no son compatibles. Así que, para estar claros, preferimos todos, los 12 miembros, hacer el trabajo que se necesita en Washington D.C. como parte de una organización que no represente un partido (o institución gubernamental)”, indicó a El Nuevo Día el coronel jubilado del Ejército Arnaldo Claudio, quien ha liderado el grupo.

Claudio sostuvo que fue la decisión fue tomada en conjunto por los miembros del comité tras promover los asuntos del veterano en coordinación con el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

El grupo ha estado principalmente dedicado a promover la inclusión de los veteranos de Puerto Rico en el programa Tricare Prime, el principal plan de salud que ofrece el Pentágono.

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Ahora están a la espera de una evaluación legal y de costos sobre esa propuesta, la cual habría sido solicitada por el director del plan de salud militar Tricare, Daniel Gall, con quien Claudio y la capitana jubilada del Ejército Wilmarie Boisvert se reunieron hace unos días.

“Al concluir nuestro término oficial, deseamos expresar nuestro más sincero y profundo agradecimiento por la oportunidad (que nos dio el Senado de Puerto Rico) de servir, y extender nuestra gratitud a los miles de veteranos y familiares que creyeron en nuestros esfuerzos”, indicó Claudio.

El grupo estuvo liderado por Claudio, el mayor general retirado José Juan Reyes, el brigadier general retirado Héctor López, el brigadier general retirado José Burgos, la brigadier general Marta Carcana y el master chief retirado Ramón López.

También contaron con el apoyo de Ed Salas, el marino retirado Eduardo Rosas, la capitana Boisvert, el abogado José Carrasquillo, y los veteranos José Irizarry y Johnny Vázquez.

Claudio sostuvo que continuarán con su agenda en favor de los veteranos por medio de la Asociación de Cuerpos de Cadetes y Oficiales Militares Retirados de Puerto Rico.