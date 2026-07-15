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Al Salón de la Fama de los Veteranos de Estados Unidos el “Rambo boricua”

Jorge Otero Barreto sería exaltado póstumamente en 2027, informó el coronel jubilado Arnaldo Claudio

15 de julio de 2026 - 5:59 PM

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Jorge Otero Barreto recibió 38 condecoraciones por sus valerosas acciones en el Ejército de Estados Unidos. (Captura)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Washington D.C. - La Junta de Directores del Salón de la Fama de los Veteranos de Estados Unidos aprobó esta semana exaltar póstumamente al puertorriqueño Jorge Otero Barreto, conocido como el “Rambo boricua”, como parte de la clase de 2027.

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El coronel jubilado Arnaldo Claudio, quien promueve que Otero Barreto reciba la Medalla de Honor del Congreso, dijo que la votación de la Junta de Directores del Salón de la Fama de los Veteranos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tuvo lugar el lunes en la noche.

Otero Barreto recibió 38 condecoraciones por el valor que demostró durante la guerra de Vietnam.

El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, radicó legislación en la Cámara de Representantes que otorgaría la Medalla de Honor a Otero Barreto, quien falleció en octubre de 2024.

La legislación autorizaría una excepción a las limitaciones de tiempo que la ley establece para que el presidente de Estados Unidos otorgue el reconocimiento a un militar o veterano de guerra.

Según la ley federal, la recomendación para la Medalla de Honor debe presentarse por los canales militares dentro de los tres años posteriores al acto de valor, y la distinción debe otorgarse en un período de cinco años.

Cualquier prórroga fuera de estos plazos requiere una ley especial del Congreso.

Los grupos Vietnam Veterans of America, American GI Forum, la Asociación del Cuerpo de Cadetes y Oficiales Retirados de Puerto Rico, la oficina de Puerto Rico de la organización Veteranos Estadounidenses Discapacitados y el comité que coordinó la ceremonia de otorgamiento de la Medalla de Oro del Congreso al regimiento 65 de Infantería han dado impulso a la campaña en favor de Otero Barreto.

El Senado de Puerto Rico y el Municipio de Vega Baja han respaldado también la iniciativa.

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Puerto RicoCongreso de Estados UnidosVietnamVeteranosFuerzas Armadas de Estados Unidos
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