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Cámara de Representantes puede aprobar acabar con el cambio de hora en Estados Unidos

El presidente Donald Trump favorece la medida, pero todavía tendría que ir al Senado

14 de julio de 2026 - 12:52 PM

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Cada año, Estados Unidos adelanta su hora el segundo domingo de marzo y la atrasa el primero de noviembre. (Shutterstock)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D.C. - La Cámara de Representantes de Estados Unidos puede aprobar este martes la ley del “horario de verano”, que suele programarse de marzo a noviembre.

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La legislación, de ser convertida en ley, permitiría que la hora de la costa este de Estados Unidos –incluido Florida y Nueva York– sea la misma que en Puerto Rico todo el año.

“He defendido este cambio durante años porque es evidente que el horario de verano permanente es una reforma popular y de sentido común que mejorará la vida cotidiana de millones de estadounidenses”, indicó el congresista republicano Vern Buchanan (Florida), autor de la legislación, que fue aprobada en el Comité de Energía y Comercio.

Cada año, Estados Unidos adelanta su hora el segundo domingo de marzo y la atrasa el primero de noviembre.

“Los estadounidenses de todo el país están cansados ​​del cambio de hora bianual, y la evidencia es clara: el horario de verano permanente puede mejorar la salud pública, reducir los accidentes de tráfico, disminuir la delincuencia y fomentar más actividades al aire libre”, afirmó Buchanan.

Mientras el horario de verano permanente –“daylight saving time”– permitiría alargar una hora en el invierno las actividades al anochecer antes de que caiga el sol, provocará que el horario mañanero sea más oscuro.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha respaldado la idea, pues considera ridículo el cambio de hora. Una legislación similar fue aprobada, en el Senado, en 2022.

Bajo la legislación de Buchanan, los estados que optan por mantener sus propias normas podrán continuar haciéndolo.

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Cámara de Representantes de Estados UnidosDonald TrumpPuerto RicoEstados UnidosSenado de Estados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
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