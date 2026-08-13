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Un estudiante herido y un sospechoso detenido tras tiroteo en escuela secundaria de Georgia

El tiroteo en la escuela secundaria Warner Robins ocurrió a apenas una semana después del inicio del nuevo año escolar

13 de agosto de 2026 - 9:30 PM

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Los alumnos salen del instituto Warner Robins High School mientras los vehículos de la Oficina del Sheriff del condado de Houston permanecen en el lugar tras un tiroteo ocurrido en el centro el miércoles 12 de agosto de 2026, en Warner Robins, Georgia. (Joe Kovac)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un tiroteo en una escuela secundaria de Georgia dejó el miércoles a un estudiante herido, mientras que un sospechoso adolescente fue detenido luego poco después del incidente, informó la policía.

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El tiroteo en la escuela secundaria Warner Robins, en el que estuvieron involucrados dos estudiantes de noveno grado, ocurrió apenas una semana después del inicio del nuevo año escolar y desató una respuesta policial con decenas de agentes. Warner Robins está a unas 102 millas al sureste de Atlanta.

“Hoy recibimos una llamada para la que entrenamos todos los años, y ocurrió en el condado de Houston”, indicó el jefe de la policía del condado, Matt Moulton, en conferencia de prensa.

Las fuerzas del orden responden a un tiroteo en la escuela secundaria Warner Robins, el miércoles 12 de agosto de 2026, en Warner Robins, Georgia. (Joe Kovac/Atlanta Journal-Constitution vía AP)
Las fuerzas del orden responden a un tiroteo en la escuela secundaria Warner Robins, el miércoles 12 de agosto de 2026, en Warner Robins, Georgia. (Joe Kovac/Atlanta Journal-Constitution vía AP) (The Associated Press)

El estudiante herido fue trasladado a un hospital para recibir atención médica por lesiones que no ponen en riesgo su vida. Moulton no especificó el tipo de lesiones que sufrió la víctima.

De momento se desconoce si la escuela cuenta con detectores de metal. Moulton se negó a responder preguntas en la conferencia de prensa, señalando que la investigación continúa abierta.

Moulton explicó que un grupo de estudiantes se encontraba dentro de un baño de la escuela cuando un altercado verbal entre dos alumnos llegó al grado de convertirse en una pelea física. Un estudiante recibió un disparo a las 2:15 de la tarde, y el sospechoso huyó. Un oficial de recursos escolares llegó rápidamente, aplicó torniquetes en las heridas del estudiante y permaneció con él hasta que llegó el personal de servicios de emergencia.

El sospechoso fue capturado “sin mayor incidente” una hora más tarde en un vecindario ubicado a una media milla de la escuela, indicó Moulton.

En esta imagen de un video proporcionado por WGXA-TV, un agente de policía camina afuera de la escuela secundaria Warner Robins después de un tiroteo en Warner Robins, Georgia, el miércoles 12 de agosto de 2026. (WGXA-TV vía AP)
En esta imagen de un video proporcionado por WGXA-TV, un agente de policía camina afuera de la escuela secundaria Warner Robins después de un tiroteo en Warner Robins, Georgia, el miércoles 12 de agosto de 2026. (WGXA-TV vía AP) (The Associated Press)

“Hoy seguimos al pie de la letra nuestro protocolo ante amenazas en una escuela y nuestro entrenamiento”, subrayó Moulton. “Afortunadamente, lo que pudo ser un incidente mucho más grave se redujo a que tuviéramos un solo estudiante herido”.

El superintendente de las Escuelas del Condado de Houston, Richard Rogers, indicó que la institución permanecerá cerrada a los estudiantes el jueves y viernes, y únicamente el jueves para el resto del personal. La escuela pondrá consejeros de crisis a disposición del personal el día viernes, y el lunes para los estudiantes.

“Vamos a enfocarnos en sanar”, dijo Rogers.

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