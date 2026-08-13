La tormenta tropical Hernán se forma en el Pacífico, aunque no supone amenaza en tierra firme

La tormenta tropical Hernán se formó el jueves en el océano Pacífico, pero no suponía una amenaza para la costa, mientras que otro sistema meteorológico que podría provocar lluvias intensas e inundaciones durante el fin de semana se dirigía hacia Hawái, según los meteorólogos.

Hernán se encontraba a unos 2,350 kilómetros (1.460 millas) al oeste del extremo sur de la península de Baja California, en México, según informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés). Sus vientos máximos sostenidos rondaban los 64 kilómetros por hora (40 mph) y se desplazaba en dirección oeste.

Mientras tanto, el posible ciclón tropical Uno-C se encontraba a unos 1,247 km (775 millas) al este-sureste de Hawái y se preveía que trajera lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje peligroso a las islas hawaianas a partir del viernes por la noche.

Sus vientos alcanzaban unos 64 km/h (40 mph), pero no estaba lo suficientemente organizada como para considerarse una tormenta tropical, señaló el NHC, con sede en Miami.

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Los meteorólogos indicaron que, ya convertida en tormenta tropical, podría tocar tierra el sábado en la parte sur de la Isla Grande.

Además, señalaron que el sistema podría dejar precipitaciones acumuladas de entre 13 y 25 centímetros (de 5 a 10 pulgadas) en el archipiélago, con la posibilidad de que se alcancen hasta los 51 centímetros (20 pulgadas). Esto podría provocar inundaciones y deslizamientos de tierra, advirtió el NHC.

En el océano Atlántico, la tormenta tropical Cristóbal se debilitó hasta convertirse en depresión tropical y se esperaba que se disipara el jueves, según indicó el centro. Se encontraba a unos 982 kilómetros (610 millas) al oeste de las Azores y no suponía una amenaza para tierra firme.

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