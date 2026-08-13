Fallece el exalcalde de Luquillo José “Nelo” González

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, informó hoy, jueves, el fallecimiento del exalcalde de Luquillo José “Nelo” González.

En comunicado de prensa, Méndez recordó que González, afiliado al Partido Nuevo Progresista (PNP), fungió como alcalde por tres cuatrienios consecutivos.

Fue el ejecutivo municipal luquillense desde enero de 2000 hasta el 31 de diciembre de 2012. Previamente, se desempeñó como legislador municipal, cuerpo que llegó a presidir bajo la incumbencia de la exalcaldesa Edna Figueroa.

“Con mucha tristeza nos toma la noticia del fallecimiento del exalcalde de Luquillo, José ‘Nelo’ González, quien por 12 años lideró los destinos de este importante municipio. Nuestras oraciones se encuentran con su viuda, al igual que el resto de su familia y amistades en este difícil momento”, expresó el presidente de la Cámara baja, en declaraciones escritas.

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Destacó que González “hizo la diferencia para su pueblo, el que tanto amó y por el cual nunca dejó de abogar”.

“Siempre trabajó por las comunidades de su pueblo. Fue el primero que llevó a Luquillo el programa ‘AmeriCorps’ para desarrollar la juventud. Gestionó acuerdos colaborativos con universidades para que los jóvenes tuvieran oportunidad de crecimiento académico y profesional”, agregó.

Asimismo, resaltó que “su trabajo en proyectos comunitarios, como centros comunales, rehabilitación de carreteras y caminos, así como la infraestructura básica, entre otros, fue esencial para el despunte del municipio”.