Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
13 de agosto de 2026
92°Bruma
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Terremoto en Colombia: así fue el rescate de un niño tras 32 horas bajo los escombros en Cali

En medio de la devastación, que ha dejado al menos 239 muertos, el hallazgo de un niño con vida mantiene viva la esperanza

13 de agosto de 2026 - 10:20 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
A medida que pasan las horas desde el terremoto, las labores de emergencia entran en una etapa en la que cada señal entre los escombros puede ser determinante. (EFE / Ernesto Guzmán)
Por El Tiempo / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Un niño permaneció atrapado durante más de 32 horas bajo los escombros de una vivienda en el sector Cuarto de Legua, en el sur de Cali, tras el terrible terremoto que sacudió Colombia el lunes. Sin agua, sin comida y sin nadie a su lado, solo quedaba que alguien lograra escucharlo.

RELACIONADAS

La noche del martes, después de horas de búsqueda, ocurrió lo que toda la comunidad esperaba: el ladrido de uno de los perros entrenados para encontrar señales de vida.

El hallazgo fue obra del equipo de Roger Casas, coordinador del grupo de rescate con perros de la Cruz Roja colombiana en el Valle del Cauca. Junto con la comunidad, lograron abrirse paso entre los escombros hasta sacarlo con vida.

Desde el lunes, tras el terremoto, esta brigada de cuatro binomios -equipos compuestos por rescatista y un perro- ha realizado más de 13 “marcaciones” —ladridos que indican la posible presencia de una persona entre los escombros— en distintos puntos de Cali.

“Fue una labor ardua de toda la comunidad”, contó Casas a El Tiempo. Los vecinos y los rescatistas se guiaron por los lugares donde creían escucharlo, “hasta que por fin alguien hizo contacto con él desde más cerca y se comenzó a hacer la remoción de toda esa cantidad de escombros hasta tener la posibilidad de acceder a él y poderlo extraer”.

El amanecer en Cali reveló techos desplomados, paredes partidas, viviendas inhabitables y calles en las que todavía se busca a quienes quedaron atrapados entre los escombros.La noche y la madrugada en Cali, capital del departamento de Valle del Cauca, transcurrieron entre sirenas, luces de vehículos de emergencia y familias que prefirieron permanecer en las calles ante el temor de regresar a sus viviendas.Cali volvió a recibir la luz del día, pero no amaneció solamente entre ruinas, amaneció contando a sus muertos, buscando a sus desaparecidos y tratando de entender cómo reconstruir una vida que, en apenas unos minutos, quedó partida entre los escombros.
1 / 10 | En imágenes: Cali despierta entre las ruinas y el dolor que dejó el terremoto. El amanecer en Cali reveló techos desplomados, paredes partidas, viviendas inhabitables y calles en las que todavía se busca a quienes quedaron atrapados entre los escombros. - Agencia EFE

En medio de la devastación que ha dejado al menos 239 fallecidos, 3,755 heridos y 400 desaparecidos, cada rescate es para todo el país una chispa que mantiene viva la esperanza.

Para Casas, que ha participado en distintas operaciones de emergencia, como el terremoto en Venezuela de junio o el de Ecuador en 2016, este rescate tuvo un significado especial.

“Esa es una de las cosas que más me han marcado en estos momentos, y es de lo más bonito que ha sucedido”, dice.

El trabajo detrás de cada señal

Casas -oriundo de Ibagué, pero que vive en Cali desde hace 12 años - trabaja actualmente con uno de los cuatro binomios operativos de la Cruz Roja que han sido desplegados en diferentes puntos de Cali para apoyar las labores de búsqueda.

Su compañera canina se llama Hill, una pastora holandesa de 7 años.

Los otros héroes de cuatro patas son Isis, Max, Rufo y Apolo.

Pero en medio de la angustia de familiares y vecinos que esperan noticias, los equipos enfrentan una dificultad: la intervención de personas que intentan ayudar, pero que pueden terminar obstaculizando las operaciones.

“Una de las cosas que me ha impactado mucho (...) es que la gente no deja trabajar”, asegura.

El llamado del rescatista está especialmente dirigido a quienes se encuentran cerca de las estructuras colapsadas. Explica que los perros necesitan tiempo y espacio para revisar las zonas y que interrumpir ese proceso puede retrasar la localización de una persona.

“Ellos piensan que si dejan de trabajar 10-15 minutos mientras los perros están trabajando, la gente se va a morir. Y es al contrario”, explica.

“Los perros, en esos 15 o 20 minutos, pueden barrer el área que ellos van a demorar tres o cuatro horas barriendo”, agregó.

“¡Mi hija!”: captan el escalofriante momento del terremoto en Colombia

“¡Mi hija!”: captan el escalofriante momento del terremoto en Colombia

Varias estructuras se desplomaron en el país y ciudadanos corrieron a socorrer a los afectados.

Una emergencia que todavía no termina

A medida que pasan las horas desde el terremoto, las labores de emergencia entran en una etapa en la que cada señal entre los escombros puede ser determinante. La ventana de vida, o “ventana de oro”, en rescates comprende las primeras 48 a 72 horas posteriores al sismo.

Por eso, para los equipos especializados, la prioridad sigue siendo trabajar en las zonas donde existe la posibilidad de encontrar sobrevivientes y hacerlo con protocolos que permitan aprovechar al máximo las herramientas disponibles.

Casas, quien también participó en el terremoto de Armenia en 1999, insiste en que la comunidad también cumple un gran papel en esta etapa de la emergencia.

“Lo más bonito que se ha visto acá es la solidaridad de todos los caleños, de toda Colombia, porque ha llegado, ayuda de todas partes”, dijo.

Tags
ColombiaTerremotosTerremotos en el mundoBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
El Tiempo / GDA
La primera edición del periódico EL TIEMPO circuló el 30 de enero de 1911. Nuestra misión es entregar a las audiencias productos y contenidos confiables, relevantes y oportunos, comprometidos con la...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 13 de agosto de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: