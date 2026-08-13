Polvo del Sahara y aire seco limitarán las lluvias este jueves en Puerto Rico

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Luego de los aguaceros que dejó el paso de una onda tropical, Puerto Rico entrará este jueves en un período más seco y brumoso, a medida que la humedad se aleja de la región y es reemplazada por una masa de aire seco acompañada de polvo del Sahara.

La meteoróloga Lee Ann Inglés Serrano, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), indicó a El Nuevo Día que las concentraciones de polvo se mantendrán entre bajas y moderadas durante los próximos días, mientras disminuye considerablemente la actividad de lluvia.

“La humedad de la onda tropical que estuvo con nosotros el día de ayer, que propició toda esa actividad de aguaceros, va a continuar moviéndose fuera del área y va a ser reemplazada por una zona de aire mucho más seco con partículas de polvo del Sahara”, explicó.

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Según Inglés Serrano, las concentraciones de particulado estarán este jueves mayormente en niveles moderados, aunque se espera que prevalezcan al menos concentraciones bajas hasta entre el viernes y el sábado.

Como resultado, se anticipan cielos algo brumosos y actividad de aguaceros limitada durante el día.

“Eso no significa que no vamos a tener actividad de aguaceros en algunos sectores localizados en el oeste de Puerto Rico en la tarde, pero deberían ser justamente localizados. Nada muy generalizado”, puntualizó.

El panorama tampoco luce particularmente favorable para que ocurran lluvias significativas sobre la cuenca que alimenta el embalse Carraízo, que ha registrado aumentos durante los pasados dos días tras las precipitaciones recientes.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de nuevos aguaceros en esa zona, Inglés Serrano indicó que “realmente es baja o nula la probabilidad de ver actividad significativa para esa área” durante este jueves.

Se deterioran las condiciones marítimas

Además del aire seco, el SNM anticipa condiciones ventosas, lo que contribuirá a un deterioro gradual del panorama marítimo durante los próximos días.

Una advertencia para operadores de pequeñas embarcaciones entrará en vigor desde las 6:00 p.m. de este jueves para aguas expuestas del Atlántico, incluyendo los pasajes de Mona y Anegada.

Asimismo, desde el viernes se espera un riesgo alto de corrientes marinas en sectores costeros del norte, sur y este de Puerto Rico, así como en Vieques y Culebra, situación que podría extenderse al menos hasta el domingo.

Ante el inicio del fin de semana, Inglés Serrano recomendó precaución a quienes tengan planes de visitar las playas.

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“Las personas que van a planificar para ir a la playa durante el fin de semana, pues se les recomienda que ejerzan bastante precaución”, expresó.

Menos humedad, pero continuará el calor

La entrada de aire más seco también podría evitar que los índices de calor alcancen valores tan elevados como los observados bajo condiciones de mayor humedad.

Inglés Serrano explicó que la sensación térmica depende en buena medida de la cantidad de humedad presente en la atmósfera, por lo que la nueva masa de aire podría limitar los valores extremos.