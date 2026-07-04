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Fallece el exalcalde de Luquillo Juan Benabe Guzmán a sus 101 años

Fue el primer candidato del Partido Nuevo Progresista (PNP) en alcanzar la alcaldía de ese municipio

4 de julio de 2026 - 2:08 PM

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El presidente cameral, Carlos "Johnny" Méndez (derecha), junto al exalcalde de Luquillo Juan Benabe Guzmán (centro). (@JohnnyMndez36)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

El exalcalde de Luquillo Juan Benabe Guzmán, primer candidato del Partido Nuevo Progresista (PNP) en alcanzar la alcaldía de ese municipio, falleció a sus 101 años, informó este sábado el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez.

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Benabe Guzmán fue alcalde de Luquillo de 1969 a 1972 y, posteriormente, de 1977 a 1984. Nació el 15 de mayo de 1925 en ese municipio.

En 1968, con el surgimiento del PNP bajo el liderato de Luis A. Ferré, Benabe Guzmán aspiró a la alcaldía de su pueblo y figuró entre los fundadores de la colectividad. Ese mismo año, se convirtió en el primer alcalde de Luquillo afiliado al PNP tras ganar en las elecciones generales.

Su regreso a la alcaldía se concretó en 1976, cuando dirigió nuevamente el ajuntamiento con el respaldo de la asamblea municipal.

“Lamentamos la partida física de un servidor público que dejó una huella tan profunda que luego de 42 años, después de salir de la Casa Alcaldía, todavía su obra se siente en todo su amado Luquillo”, expresó Méndez Núñez en declaraciones escritas.

El líder cameral describió a Benabe Guzmán como “un líder íntegro” que dedicó su vida al bienestar de su pueblo, así como un “hombre de familia ejemplar”.

“Su legado es el de un líder íntegro que dedicó su vida al bienestar de su pueblo, un hombre de familia ejemplar y un ciudadano cuya mayor aspiración era ser recordado como lo que fue: un luquillense que amó profundamente a su tierra y trabajó incansablemente por su gente. Nuestras oraciones están con su familia y amistades en este difícil momento”, añadió.

Según el presidente cameral, durante su incumbencia, Benabe Guzmán impulsó proyectos en áreas como salud, educación, vivienda, deportes y recreación.

Entre sus obras destacadas, el comunicado mencionó la creación del Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) con servicios médicos las 24 horas, ambulancias y farmacia.

También se le atribuyó la construcción de parques y canchas en varios sectores, la organización de programas deportivos y recreativos, así como la fundación de la Banda Municipal de Luquillo, con instrumentos provistos gratuitamente.

En el área educativa, gestionó la construcción de la escuela superior Isidro A. Sánchez y la escuela elemental Camilo Valles Matienzo. Además, promovió el establecimiento del Puerto Rico Junior College y la Universidad del Turabo, con oportunidades de estudios gratuitos en trabajo social y carreras técnicas.

Asimismo, su administración impulsó proyectos de vivienda, entre ellos los complejos de vivienda pública El Cemí, Yukiyú y Playa Azul, la urbanización de bajo costo Alamar y los complejos residenciales Sandy Hills y Playa Azul I-IV, entre otros.

Al momento, no se ofrecieron detalles sobre las exequias.

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Breaking NewsLuquilloCarlos "Johnny" MéndezCámara de RepresentantesPNP
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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