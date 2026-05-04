Decretan cinco días de duelo en Hatillo tras fallecimiento del exalcalde Juan Luis Cuevas Castro

El alcalde de Hatillo, Carlos Román Román, decretó, en la mañana del lunes, cinco días de duelo tras el fallecimiento del exmandatario municipal Juan Luis Cuevas Castro el sábado, 2 de mayo.

“El decreto es una forma de rendir homenaje póstumo a la trayectoria de quien fue un gran alcalde y excelente servidor público”, sostuvo Román Román en declaraciones escritas.

Desde este lunes, 4 de mayo, hasta el viernes, 8 de mayo, las banderas de las dependencias municipales ondearán a media asta.

“La noticia de su partida todavía nos tiene asombrados. Cuevas fue un excelente alcalde quien entregó su vida al servicio público como deportista, educador y alcalde de Hatillo. Su legado se caracterizó por la sana administración pública y por impulsar el desarrollo del pueblo en todos los renglones”, expresó Román Román.

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Según el comunicado de prensa emitido por el Municipio de Hatillo, Cuevas Castro ocupó la poltrona municipal desde 1990 hasta 2005 por el Partido Popular Democrático (PPD).

“Su trayectoria en el servicio público incluyó ocupar varios puestos dentro del Departamento de Educación por más de 25 años, su activa participación en entidades deportivas y del tercer sector así como su labor en dirigir la administración municipal de la también conocida como Capital de la Industria Lechera. Tras el fallecimiento del entonces alcalde de Hatillo, Francisco “Pancho” Deida y mediante un proceso de primarias, Cuevas Castro se convirtió en el alcalde de Hatillo, en 1990″, lee el texto.

“El legado del exalcalde se mantendrá vivo gracias a sus aportes al desarrollo del pueblo así como a la denominación del Hotel Punta Maracayo Resort con su nombre. Ello permitirá que estas y generaciones futuras se inspiren en su legado para emular su gestión al servicio público”, comentó Román Román.