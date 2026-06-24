Campamento Mystic donde murieron 25 menores tras inundaciones se declara en bancarrota. Un poderoso aluvión arrasó Texas Hill Country, causando devastación generalizada y provocando la muerte de varios adultos y niños.

1 / 10 | Campamento Mystic donde murieron 25 menores tras inundaciones se declara en bancarrota. Un poderoso aluvión arrasó Texas Hill Country, causando devastación generalizada y provocando la muerte de varios adultos y niños. - Julio Cortez

Camp Mystic, el campamento de verano cristiano donde murieron 25 menores de edad tras unas fuertes inundaciones el año pasado en Texas (Estados Unidos), se declaró en bancarrota este miércoles.

Tras la tragedia, que tuvo lugar el 4 de julio del año pasado y en la que también murió el director del campamento, Richard Eastland, Camp Mystic ha enfrentado el escrutinio por parte de legisladores estatales sobre la falta de medidas de emergencia, al igual que ha estado sujeto a demandas de padres de familia de las menores fallecidas.

Según una solicitud presentada hoy ante un tribunal federal de quiebras en Houston, el campamento declaró tener deudas superiores a los diez millones de dólares, muy por encima de los activos estimados, que no superan los $500,000.

La declaración de bancarrota de Camp Mystic llega casi un año después de las inundaciones, que acabaron con la vida de más de 130 personas en la zona del Hill Country, en la región central de Texas, debido al desbordamiento del río Guadalupe.

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La semana pasada, la legislatura estatal de Texas presentó un informe final sobre la tragedia en Camp Mystic, en el que se concluye que los planes de emergencia del campamento eran “insuficientes”, al igual que la preparación de emergencia ante tormentas.

Las inundaciones ocurrieron durante la madrugada del 4 de julio del año pasado en una zona propensa a crecidas repentinas debido a la geografía y la rápida acumulación de lluvias.