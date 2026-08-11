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Apagones y sirenas de tornado: mal tiempo azota a Illinois e Indiana

Fuertes tormentas eléctricas y ráfagas de viento extremas embaten la ciudad de Chicago y el noroeste de Indiana

11 de agosto de 2026 - 5:11 PM

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Por The Associated Press
Agencia de noticias

Chicago— Las inclemencias meteorológicas dejaron sin electricidad a más de medio millón de personas en el área de Chicago y el noroeste de Indiana, después de que el martes la región se viera azotada por peligrosas tormentas eléctricas y ráfagas de viento extremas.

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Se suspendieron temporalmente todos los vuelos en los dos principales aeropuertos de Chicago, y las autoridades advirtieron de posibles retrasos mientras se resolvía el atasco. En Ohio, los cortes de electricidad afectaron a la región de la capital del estado.

Las fotos de la zona de Chicago publicadas en las redes sociales mostraban carreteras inundadas, árboles enredados en los cables eléctricos y viviendas con agujeros en el tejado.

‘No había luz. Daba mucho miedo. Estábamos en el sótano", dijo Javid Jenkins, de Homewood, un barrio residencial de Chicago. “Estamos preparados para la nieve. Estamos preparados para el frío. Pero no estamos preparados para esto’.

Jenkins, de 54 años, explicó que estaba dando vueltas en coche en busca de gasolina para poner en marcha un generador con el que conservar los alimentos de su nevera.

Se registraron numerosas ráfagas de viento de 80 mph o más en estaciones meteorológicas particulares.

“Una devastación total. No hay techo”, dijo Kerry Hourigan, de pie frente a la casa en la que llevaba 25 años viviendo, en Tinley Park, un barrio residencial de Chicago, en Illinois. “Puede parecer una tontería, pero lo único en lo que pensaba era en que acababa de comprarme una barbacoa nueva y no tengo ni idea de dónde está. Ha desaparecido”.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sin rodeos a primera hora del día: “¡Son tormentas peligrosas!"

Según poweroutage.us, más de 600,000 clientes se quedaron sin electricidad en Illinois e Indiana. Los condados de Lake y Porter, en Indiana, y el condado de Will, en Illinois, al sur de Chicago, fueron los más afectados. Más al este, en Ohio, más de 166,000 clientes se quedaron sin electricidad.

Se canceló la quinta jornada de la Feria del Condado de Lake, de diez días de duración, lo que decepcionó a los aficionados que esperaban ver un evento de lucha libre profesional en el que participaran luchadores de menos de 5 pies de altura.

Se ven nubes de tormenta sobre el entrenamiento de fútbol americano de la NFL de los Cincinnati Bengals en Cincinnati, el martes 11 de agosto de 2026. (Foto AP/Carolyn Kaster)
Se ven nubes de tormenta sobre el entrenamiento de fútbol americano de la NFL de los Cincinnati Bengals en Cincinnati, el martes 11 de agosto de 2026. (Foto AP/Carolyn Kaster) (Carolyn Kaster)

En las inmediaciones, en el condado de LaPorte, Indiana, se han producido “daños enormes en los árboles”, según ha declarado el comisionado Joe Haney.

Las autoridades de Columbus, Ohio, ordenaron a los empleados de la administración local que se fueran a casa antes de lo habitual ante la llegada de otra oleada de tormentas. La biblioteca de Westerville cerró después de que la lluvia se colara en el atrio.

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