¡Impresionante!: un potente tornado arrasa una pequeña ciudad de Oklahoma

Un poderoso tornado en Oklahoma dañó cerca de 40 casas en un condado, arrancando los techos de algunas y reduciendo otras a escombros en una comunidad rural mientras los equipos de emergencia iban puerta por puerta y rescataban a algunos residentes atrapados, dijeron las autoridades.

El tornado confirmado el jueves se desplazó por partes de Enid, una ciudad de unos 50,000 habitantes cerca de la frontera norte del estado, en el condado de Garfield, según el Servicio Meteorológico Nacional. Un vídeo mostró una columna de aire que giraba rápidamente tocando tierra junto a viviendas destrozadas. Los condados vecinos también informaron de algunas carreteras inundadas y daños en graneros. Algunas carreteras y parte de la Interestatal 81 fueron cerradas, dijo el Departamento de Gestión de Emergencias de Oklahoma.

Según la oficina del sheriff del condado de Garfield, horas después del paso del tornado no se informó inmediatamente de víctimas mortales y solo de heridos leves.

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La policía local fue enviada a las zonas afectadas en cuestión de minutos y comenzaron los registros domiciliarios, seguidos de múltiples búsquedas por parte del Departamento de Bomberos de Enid y la Patrulla de Carreteras de Oklahoma, dijo el viernes el alcalde de Enid, David Mason.

Mason dijo que algunos residentes quedaron atrapados en sus casas por los escombros y tuvieron que ser rescatados. Dijo que algunos de los peores daños ocurrieron en Gray Ridge, un barrio en el lado sur de la ciudad, donde las casas fueron derribadas.

“El apoyo de nuestra comunidad ha sido extraordinario. Las empresas locales han ofrecido equipos y mano de obra, los residentes han abierto sus puertas y los suministros ya han llegado a raudales”, publicó Mason en Internet. “Así es Enid en los momentos difíciles: seguimos apoyándonos unos a otros”.

Un vídeo del lugar de los hechos mostraba montones de escombros donde antes había casas. Otros edificios parecían haber sido arrasados.

Amy Kuntz, que se dirigía a su casa en Enid, tranquilizaba a su hija por teléfono durante la tormenta.

“Me dijo: ‘No sé qué hacer’, y yo le dije: ‘Métete en la bañera’. Así que se metió en la bañera y, ni siquiera un minuto después, dijo: ‘Mamá, el techo ha desaparecido’”, explicó Kuntz a KFOR-TV.

Las vallas y algunos equipos fueron derribados en la cercana base aérea de Vance, a unos 129 kilómetros al norte de Oklahoma City. La base cerró hasta nuevo aviso “debido a los esfuerzos de restauración de energía y agua en curso”, publicó en línea el viernes.

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“Por favor, únanse a mí en la oración por la comunidad de Enid, que se ha visto gravemente afectada por el tornado de esta noche”, publicó el gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, en las redes sociales.

Más tormentas son posibles a través de la noche del viernes en el centro-sur y sureste de Oklahoma, el Servicio Nacional de Meteorología en Norman dijo. Se espera que las tormentas fuertes a severas para desarrollar el sábado, incluso en el área de Enid.

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