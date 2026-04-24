Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Benjamín Netanyahu revela que se sometió a radioterapia por cáncer de próstata

El primer ministro israelí pidió un retraso de dos meses en la publicación de su informe médico “para que no se publicara en plena guerra”

24 de abril de 2026 - 10:56 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. (Alex Brandon)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, fue diagnosticado con un cáncer benigno de próstata hace más de un año, algo que ya era público, pero no que se sometió durante meses a un tratamiento de radioterapia que terminó siendo “completamente exitoso”, según comunicó este viernes la oficina del mandatario.

RELACIONADAS

Netanyahu, de acuerdo a su gabinete, pidió un retraso de dos meses en la publicación de su informe médico “para que no se publicara en plena guerra y así evitar que el régimen terrorista de Irán siguiera difundiendo propaganda falsa contra Israel.

“Fue un descubrimiento de forma accidental de un cáncer de próstata en etapa temprana”, rememora el documento difundido hoy, donde se explica que el 29 de diciembre de 2024 Netanyahu fue sometido a un tratamiento por una hiperplasia (agrandamiento) benigno de la próstata.

Después de esto, en una resonancia magnética de seguimiento rutinario se reveló “un pequeño foco, de menos de 1 centímetro, con características sospechosas en la próstata”.

Un examen más exhaustivo reveló entonces que se trataba, en efecto, de un cáncer benigno de próstata “sin metástasis”.

“Este tipo de lesiones permiten continuar con un seguimiento estricto o con radioterapia breve y focalizada”, alega el informe para añadir que Netanyahu optó por la segunda opción y que el tratamiento fue “un éxito rotundo, con la desaparición total de la lesión”.

En cualquier caso, según reportó hoy el medio israelí Ynet, Netanyahu solicitó recientemente con éxito el aplazamiento de las audiencias previstas para su juicio por corrupción de esta semana debido a que hoy se someterá a una cirugía para extirparle la próstata en el Hospital Hadassah de Ein Karem (suroeste de Jerusalén), lo que le obligará a permanecer ingresado durante varios días.

Tags
Breaking NewsIsraelBenjamín Netanyahu
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 24 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: