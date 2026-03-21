La guerra podría influir en la decisión de Benjamín Netanyahu sobre cuándo convocar a elecciones

Jerusalén- El primer ministro Benjamin Netanyahu tendrá que decidir pronto cuándo se celebrarán las próximas elecciones en Israel. Pero con la guerra en múltiples frentes y sin final a la vista, los enemigos de Israel en Irán y Líbano pueden ayudar a tomar esa decisión por él.

No podría haber más en juego: Una victoria aumentaría su legado como el dirigente que más tiempo ha gobernado Israel y evitaría, si no anularía del todo, las peticiones de un ajuste de cuentas por los atentados de Hamas del 7 de octubre de 2023, que desencadenaron dos años y medio de guerra en toda la región. Una derrota podría convertirle en la víctima política más destacada de aquel atentado, el más mortífero de la historia de Israel, que aún proyecta una larga sombra sobre la psique del país y que ya ha provocado una serie de dimisiones y despidos de alto nivel.

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He aquí un análisis más detallado de lo que está en juego para Netanyahu, y de cómo las guerras con Irán y Hezbollah podrían contribuir a determinar su destino.

Plazo hasta octubre

El gobierno de Netanyahu se encuentra en los últimos meses de su mandato de cuatro años y está obligado a celebrar elecciones a finales de octubre. Pero Netanyahu tiene la posibilidad de disolver la coalición de gobierno antes de esa fecha y convocar elecciones anticipadas. Los gobiernos israelíes rara vez duran toda su legislatura.

Con este plazo a la vista, Netanyahu puede elegir una fecha en la que crea que él y sus socios religiosos y nacionalistas tienen más posibilidades de ganar.

Dado que las elecciones se programan con tres meses de antelación, podría moverse ahora para programar una votación a finales de junio, justo antes de la temporada de vacaciones de verano, o esperar hasta el otoño.

1 / 9 | La tercera semana de guerra en Oriente Medio, en imágenes. Voluntarios limpian los escombros de un edificio residencial dañado cuando una comisaría cercana fue alcanzada el viernes en un ataque estadounidense-israelí en Teherán, Irán, domingo 15 de marzo de 2026. (AP Photo/Vahid Salemi) - Vahid Salemi 1 / 9 La tercera semana de guerra en Oriente Medio, en imágenes Voluntarios limpian los escombros de un edificio residencial dañado cuando una comisaría cercana fue alcanzada el viernes en un ataque estadounidense-israelí en Teherán, Irán, domingo 15 de marzo de 2026. (AP Photo/Vahid Salemi) Vahid Salemi Compartir

Elecciones anticipadas

Una campaña rápida y una victoria decisiva sobre Irán podrían impulsar la posición pública de Netanyahu y darle la confianza necesaria para convocar elecciones anticipadas. Podría presumir del poder militar de Israel y de los estrechos lazos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que han hecho posible esta guerra, al tiempo que afirmaría haber remodelado la región en beneficio de Israel tras el ataque del 7 de octubre.

Pero tres semanas después de iniciada la guerra, esa hipótesis parece cada vez más improbable.

Irán sigue disparando misiles contra Israel cada día, perturbando la vida de millones de votantes ansiosos y agotados. La guerra de Israel contra los militantes de Hezbollah en Líbano se está intensificando, y con Irán interrumpiendo el flujo de petróleo del Golfo Pérsico y poniendo patas arriba la economía mundial, Trump no ha dado ninguna indicación de cuándo puede terminar la guerra. Los miembros del ala “America First” del Partido Republicano han empezado a acusar a Israel de arrastrar a Estados Unidos a una guerra innecesaria.

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Los últimos sondeos de opinión en Israel indican que, aunque los israelíes apoyan abrumadoramente la guerra, Netanyahu y su coalición política no parecen salir beneficiados.

En este entorno, hay pocos incentivos para que Netanyahu adelante la fecha de las elecciones, dijo Yohanan Plesner, presidente del Instituto para la Democracia de Israel, un think tank de Jerusalén.

“No parece que haya ningún cambio notable en la opinión pública israelí”, dijo. “Prefiero ganar más tiempo y agotar todo el mandato de que dispone”.

Fin a la guerra en Gaza: así regresaron a Israel los rehenes Así transcurrió el inicio del proceso con el que se espera concluir el conflicto que se ha extendido por dos años en la Franja de Gaza.

Se inclina por elecciones en otoño

Netanyahu aún tiene algunas semanas para tomar una decisión. Pero, por ahora, parece inclinarse por unas elecciones en otoño. En una rueda de prensa la semana pasada, Netanyahu dijo que espera que las elecciones sean en “septiembre u octubre”.

Eso daría a Netanyahu, el superviviente político por excelencia, unos meses más para reconstruir su popularidad.

Una guerra prolongada podría hacerlo más difícil, aumentando el riesgo de más bajas israelíes y desmoralizando y agotando aún más a la población. En los últimos días, el norte de Israel ha estado sometido a un fuego especialmente intenso por parte de Hezbolá, y los residentes, incluidos los habitantes de los bastiones tradicionales de Netanyahu, han expresado su enfado por la incapacidad de Israel para detener los ataques.

En la escena internacional, un conflicto prolongado podría aumentar la probabilidad de desacuerdos con Trump. También podría empañar aún más la posición internacional de Israel tras la muy criticada guerra de Gaza, por la que Netanyahu ha sido acusado de crímenes de guerra por la Corte Penal Internacional, acusaciones que él niega.