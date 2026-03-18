Irán arremete con ataques contra Israel y vecinos del golfo Pérsico tras muerte de altos funcionarios

Dubái, Emiratos Árabes Unidos - Tras la muerte de dos de sus principales líderes en un ataque aéreo, Irán arremetió el miércoles con ataques contra sus vecinos del Golfo e Israel, empleó algunos de sus misiles más recientes para evadir las defensas antiaéreas y mató a dos personas cerca de Tel Aviv, mientras la guerra en Medio Oriente no parecía remitir.

Israel mantuvo una intensa presión sobre Líbano con ataques que, según dijo, tuvieron como objetivo a milicianos de Hezbollah respaldados por Irán, alcanzando varios edificios de apartamentos en Beirut y matando al menos a seis personas.

En Irán, el complejo de la central nuclear de Bushehr fue alcanzado por un proyectil, pero no hubo heridos y la planta no sufrió daños, informó el Organismo Internacional de Energía Atómica tras recibir un reporte de Teherán. El director del OIEA, Rafael Grossi, reiteró su llamado “a la máxima moderación durante el conflicto para evitar el riesgo de un accidente nuclear”.

Desde que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán para iniciar la guerra el 28 de febrero, Irán ha atacado la infraestructura energética de sus vecinos árabes del Golfo, así como bases militares, como parte de una estrategia para elevar los precios del petróleo y presionar a Washington para que retroceda.

PUBLICIDAD

Irán tampoco parece relajar su control asfixiante sobre el estrecho de Ormuz, la ruta marítima por la que transita una quinta parte del petróleo mundial, lo que ha alimentado crecientes preocupaciones sobre una crisis energética global.

1 / 13 | Dos semanas de guerra: así se ven Irán, Israel y el Líbano . Un hombre sostiene un cartel del ayatolá Mojtaba Jamenei, sucesor de su difunto padre, el ayatolá Ali Jamenei, como líder supremo, durante una concentración en su apoyo en Teherán, Irán, el lunes 9 de marzo de 2026. (AP Photo/Vahid Salemi) - Vahid Salemi 1 / 13 Dos semanas de guerra: así se ven Irán, Israel y el Líbano Un hombre sostiene un cartel del ayatolá Mojtaba Jamenei, sucesor de su difunto padre, el ayatolá Ali Jamenei, como líder supremo, durante una concentración en su apoyo en Teherán, Irán, el lunes 9 de marzo de 2026. (AP Photo/Vahid Salemi) Vahid Salemi Compartir

Por su parte, el precio del crudo Brent, el referente internacional, se mantuvo obstinadamente por encima de los 100 dólares por barril en las primeras operaciones del miércoles, con un alza de más del 40% desde el inicio de la guerra.

Irán ejecuta a un hombre acusado de espiar para Israel

El poder judicial iraní informó de la ejecución de un hombre acusado de espiar para la agencia de inteligencia israelí Mossad. La agencia Mizan, dependiente de la judicatura, identificó al hombre como Kourosh Keyvani y afirmó que “proporcionó imágenes e información sobre lugares sensibles” al Mossad.

Activistas y grupos de derechos humanos han advertido desde las protestas a nivel nacional en Irán en enero que la República Islámica podría comenzar a llevar a cabo ejecuciones masivas. Irán reprimió violentamente las protestas, una campaña con miles de muertos y decenas de miles de detenidos.

Más tarde el miércoles, Mizan dijo que un complejo del poder judicial en Larestan, un condado en el sur de la provincia de Fars, fue alcanzado por un ataque aéreo durante el horario laboral, y culpó a Estados Unidos e Israel. Indicó que personal y civiles murieron y resultaron heridos, pero que el “número exacto aún se desconoce”.

Irán ataca a estados del Golfo

Irán atacó el miércoles la vasta Provincia Oriental de Arabia Saudí, donde se encuentran muchos de sus yacimientos petrolíferos, así como Kuwait, Bahrein, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

PUBLICIDAD

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, dijo que un proyectil provocó un pequeño incendio en su base en Emiratos Árabes Unidos, cerca de Dubái, pero no causó heridos. Sus comentarios parecieron corresponderse con explosiones escuchadas cerca de la Base Aérea de Al Minhad, utilizada por naciones occidentales como centro de tránsito para el conjunto de Oriente Medio.

Las alertas de misiles volvieron a sonar más tarde en Dubái mientras el sonido de los interceptores explotando en lo alto retumbaba por toda la ciudad-estado.

Momento en que aeropuerto de Dubái es impactado por explosivo dron de Irán Este video refleja el caos en los Emiratos Árabes Unidos, como consecuencia de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Arabia Saudí derribó un misil balístico que tenía como objetivo el área de la Base Aérea Príncipe Sultán, que alberga fuerzas y aeronaves estadounidenses, y dos drones que se dirigían al barrio diplomático de Riad, que alberga la embajada de Estados Unidos y otras misiones extranjeras.

Irán ha prometido continuar restringiendo el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, que conduce del golfo Pérsico al océano abierto. Desde que comenzó el conflicto, algunos barcos han logrado pasar con sus cargamentos -algunos de los cuales eran iraníes, pero también de India, Turquía y otros lugares-, e Irán insiste en que la vía fluvial está abierta, sólo que no para Estados Unidos o muchos de sus aliados.

El Comando Central de Estados Unidos informó que el ejército estadounidense lanzó el martes varias bombas penetradoras profundas de 5,000 libras contra emplazamientos de misiles iraníes a lo largo de la costa de Irán, cerca del estrecho.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien se ha mostrado cada vez más frustrado porque ningún aliado se ha sumado después de que dijera haberles reclamado que enviaran barcos para ayudar a reabrir el estrecho, escribió en redes sociales el martes que “¡NO NECESITAMOS LA AYUDA DE NADIE!”.

PUBLICIDAD

Irán lanza misiles de múltiples ojivas contra Israel

En respuesta a la muerte de Alí Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán y una de las figuras más poderosas del país, la Guardia Republicana informó el miércoles que había atacado el centro de Israel con misiles de múltiples ojivas, que tienen mayores probabilidades de evadir los sistemas de defensa antimisiles y pueden saturar los sistemas de seguimiento por radar.

Israel reportó al menos dos andanadas de fuego entrante y el servicio médico del país indicó que dos personas murieron en Ramat Gan, al este de Tel Aviv.

La Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán señaló que la fuerza lanzó los misiles de múltiples ojivas Khorramshahr-4 y Qadr para vengar la muerte de Larijani. Imágenes grabadas por The Associated Press mostraron al menos un misil liberando municiones de racimo sobre Israel.

Israel reportó que dos personas murieron en Ramat Gan, al este de Tel Aviv.

Larijani, expresidente del Parlamento, fue un asesor principal de políticas del fallecido líder supremo Alí Jamenei en materia de estrategia en las conversaciones nucleares con el gobierno de Trump. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó en enero por su papel “coordinando” la violenta represión de Irán contra protestas a nivel nacional.

El general Gholam Reza Soleimani, jefe de la milicia Basij de la Guardia Revolucionaria, también murió en un ataque israelí el martes. Soleimani fue sancionado por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países por su papel en la represión de la disidencia durante años a través del Basij.

PUBLICIDAD

La embajada de Estados Unidos en Bagdad también fue atacada por segundo día consecutivo a primera hora del miércoles, dijeron dos funcionarios de seguridad iraquíes, bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a comentar.

Grupos de milicias proiraníes han estado atacando regularmente objetivos estadounidenses en Irak desde el inicio de la guerra. El martes, un dron se estrelló dentro del complejo de la embajada en Bagdad.

Israel retoma los bombardeos en Líbano

Israel redujo a escombros un edificio de apartamentos en el centro de Beirut aproximadamente una hora después de emitir un aviso de evacuación, el cuarto ataque al edificio. El ejército israelí sostuvo que Hezbollah utilizaba el inmueble para almacenar “millones de dólares destinados a financiar sus actividades”, sin aportar pruebas.

En total, 10 personas murieron en ataques israelíes en el centro de Beirut, según el Ministerio libanés de Salud. Otras dos personas murieron en un ataque aéreo en el valle occidental de Bekaa, indicó el ministerio.

1 / 33 | En imágenes: Estados Unidos e Israel desatan su "furia" y su "rugido" contra Irán. Estados Unidos e Israel lanzaron un importante ataque contra objetivos en todo Irán el sábado. - ABEDIN TAHERKENAREH 1 / 33 En imágenes: Estados Unidos e Israel desatan su "furia" y su "rugido" contra Irán Estados Unidos e Israel lanzaron un importante ataque contra objetivos en todo Irán el sábado. ABEDIN TAHERKENAREH Compartir

Otros ataques contra edificios de apartamentos en el centro de Beirut han matado al menos a seis personas y herido a otras 24, según el Ministerio de Salud de Líbano.

El ejército israelí también dijo que había iniciado una oleada de ataques contra Hezbollah en el sur de Líbano “en respuesta a disparos hacia territorio israelí”. No había informes inmediatos de daños o bajas en esos bombardeos.

Los ataques de Israel han desplazado a más de 1 millón de libaneses -aproximadamente el 20% de la población-, según el gobierno libanés, que afirma que más de 912 personas han muerto y 2,221 han resultado heridas. En Israel, 14 personas han muerto por fuego de misiles iraníes. Al menos 13 miembros del ejército de Estados Unidos han muerto.

PUBLICIDAD

Más de 1,300 personas han muerto en Irán desde que comenzó el conflicto el 28 de febrero, según la Media Luna Roja iraní.

___