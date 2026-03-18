Irán lanza andanada de misiles después de que Israel mata a dos altos funcionarios iraníes

Israel dijo el martes que mató a dos altos funcionarios de seguridad iraníes en un golpe destinado a debilitar al liderazgo de la República Islámica mientras enfrenta su mayor prueba en décadas, e Irán respondió el miércoles con nuevos ataques con misiles y drones contra Israel y sus vecinos árabes del golfo Pérsico.

Alí Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, era considerado una de las figuras más poderosas del país desde que el líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, fue asesinado en un ataque aéreo el primer día de la guerra. El general Gholam Reza Soleimani era el jefe de la fuerza voluntaria Basij de la Guardia Revolucionaria iraní.

Irán confirmó la muerte de ambos hombres, que fueron clave en la represión de protestas en enero contra el gobierno teocrático de Irán.

Irán lanzó una andanada de misiles hacia Israel el miércoles mientras sonaban sirenas en la parte central del país y se escuchaban fuertes explosiones en Tel Aviv. El servicio médico de Israel, Magen David Adom, dijo que dos personas murieron en Ramat Gan, un distrito al este de Tel Aviv.

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Arabia Saudí, Kuwait y otros Estados árabes también enfrentaron andanadas de misiles y drones disparados por Irán el miércoles que fueron interceptados por sistemas de defensa antiaérea.

Momento en que aeropuerto de Dubái es impactado por explosivo dron de Irán Este video refleja el caos en los Emiratos Árabes Unidos, como consecuencia de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Entre crecientes preocupaciones por una crisis energética global, un funcionario iraní dijo que Teherán no tiene intención de renunciar a su control sobre el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial para el petróleo.

El presidente estadounidense Donald Trump declaró que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la mayoría de los demás aliados han rechazado sus llamados para ayudar a proteger el estrecho.

Israel dice que asesinatos de funcionarios buscan socavar al régimen iraní

Larijani y Soleimani fueron “eliminados” durante la noche, anunció el ministro israelí de Defensa, Israel Katz. El ejército israelí dijo que también atacó más de 10 puestos del Basij en Teherán.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu declaró que las muertes buscaban “socavar a este régimen para dar al pueblo iraní la oportunidad de removerlo”. No ha habido señales de protestas antigubernamentales desde que comenzó la guerra , ya que muchos iraníes se están refugiando de los ataques estadounidenses e israelíes .

La agencia de noticias del poder judicial iraní, Mizan, citó a la Guardia Revolucionaria al confirmar la muerte de Soleimani. Otros medios estatales iraníes confirmaron la muerte de Larijani.

Larijani, expresidente del Parlamento, fue un alto asesor de políticas del difunto Jameneí sobre la estrategia en las conversaciones nucleares con el gobierno de Trump. Fue sancionado por Estados Unidos en enero por su papel “coordinando” la represión de las protestas a nivel nacional.

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Soleimani también fue sancionado por Estados Unidos, así como por la Unión Europea y otras naciones por su papel en suprimir la disidencia durante años a través del Basij.

Con torpedo: submarino de Estados Unidos hunde buque de Irán Es el primer ataque con torpedo contra un enemigo desde la Segunda Guerra Mundial, según el secretario de Guerra.

Las muertes de los altos funcionarios se reportaron en vísperas de “Chaharshanbe Souri”, o el Festival del Fuego, poco antes del año nuevo persa. Las autoridades han enviado mensajes de texto amenazantes en lo que instan al público a no asistir al festival, advirtiendo que las celebraciones podrían ser utilizadas por “alborotadores”.

Los ataques iraníes presionan a sus vecinos y los mercados petroleros

En Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, se escucharon explosiones a primera hora de la mañana del miércoles, seguidas de una alerta de misil. La Oficina de Medios de Dubái informó que “los sonidos escuchados en partes de la ciudad” fueron las intercepciones exitosas por operaciones de defensa antiaérea.

El control iraní del estrecho de Ormuz, por donde se transporta una quinta parte del petróleo mundial, está generando preocupaciones sobre el suministro de energía e inquietando a la economía mundial.

Un puñado de barcos han logrado pasar por el estrecho, e Irán ha dicho que la vía fluvial vital técnicamente sigue abierta, sólo que no para Estados Unidos, Israel y sus aliados. Unos 20 buques han sido alcanzados.

El Comando Central de Estados Unidos dijo el martes que el ejército estadounidense ha lanzado múltiples bombas penetradoras profundas de 5,000 libras sobre instalaciones de misiles iraníes a lo largo de la costa de Irán cerca del estrecho de Ormuz que representaban un riesgo para el transporte marítimo internacional.

Con los precios del petróleo al alza, Trump afirmó que había exigido que aproximadamente media docena de países enviaran buques de guerra para garantizar que los barcos petroleros puedan pasar por el estrecho de Ormuz, pero dijo que no ha recibido ningún apoyo.

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Kuwait derrumba por error tres aviones de Estados Unidos El derribo ocurre durante el conflicto en Oriente Medio, iniciado con el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La principal diplomática de la Unión Europea dice que el bloque de 27 naciones no quiere ser arrastrado al conflicto con Irán. “Esta no es una guerra de Europa”, apuntó Kaja Kallas a legisladores de la UE el martes. “No fuimos consultados”.

Mientras tanto, el Organismo Internacional de Energía Atómica dijo el miércoles que recibió un informe de Irán de que su complejo de la planta nucleoeléctrica de Bushehr había sido alcanzado por un proyectil, pero no hubo heridos y la planta no sufrió daños. Reiteró el llamado del director del OIEA, Rafael Mariano Grossi, “a la máxima moderación durante el conflicto para prevenir el riesgo de un accidente nuclear”.

Renovados ataques israelíes en Líbano

El ejército israelí continuó sus ataques contra la milicia libanesa de Hezbollah, la cual goza del respaldo de Irán.

Un ataque en el distrito de Nabatiyeh mató a tres personas e hirió a otra, informó el miércoles el Ministerio de Salud libanés. Los equipos de rescate estaban buscando a ocho personas desaparecidas, añadió.

Los ataques de Israel también han desplazado a más de 1 millón de libaneses —o aproximadamente el 20% de la población—, según el gobierno de Líbano, que afirma que 912 personas han muerto. En Israel, 14 personas han muerto por fuego de misiles iraníes. Al menos 13 miembros de las fuerzas armadas de Estados Unidos han fallecido.