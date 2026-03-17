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Irán confirma muerte de comandante de milicia paramilitar Basij

La muerte de Gholamreza Soleimani había sido anunciada por el Ejército israelí este martes

17 de marzo de 2026 - 3:41 PM

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La Guardia Revolucionaria, en un comunicado recogido por las agencias Fars y Tasnim, vinculadas con este cuerpo militar, explicó que Soleimani murió “en un ataque terrorista” perpetrado por Israel y Estados Unidos. (IDF)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La Guardia Revolucionaria iraní confirmó este martes la muerte de Gholamreza Soleimani, comandante de la milicia paramilitar Basij, encargada de la represión ciudadana y vinculada a la Guardia, durante los recientes bombardeos lanzados por Israel y Estados Unidos, según informaron agencias oficiales.

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La muerte de Soleimani, comandante de la milicia por los pasados seis años, había sido anunciada por el Ejército israelí este martes, que dijo que murió en “un ataque preciso” de la fuerza aérea en Teherán.

La Guardia Revolucionaria, en un comunicado recogido por las agencias Fars y Tasnim, vinculadas con este cuerpo militar, explicó que Soleimani murió “en un ataque terrorista” y elogió el papel “estratégico e inigualable” del comandante dentro de la Basij.

Además, aseguró que a pesar de este asesinato la Basij no cesará en la lucha.

Voluntarios limpian los escombros de un edificio residencial dañado cuando una comisaría cercana fue alcanzada el viernes en un ataque estadounidense-israelí en Teherán, Irán, domingo 15 de marzo de 2026. (AP Photo/Vahid Salemi)Un miembro del brazo armado del grupo de oposición kurdo-iraní Organización de Lucha del Kurdistán Iraní, conocido como Khabat, frente a una pared agujereada por la metralla que supuestamente fue dañada en un ataque de las milicias apoyadas por Irán en Irak la semana pasada en una base militar en las afueras de Irbil, Irak, lunes 16 de marzo de 2026. (AP Photo/Leo Correa)Soldados israelíes operan junto a su unidad de artillería móvil en la frontera con Líbano, en el norte de Israel, el lunes 16 de marzo de 2026. (AP Photo/Ariel Schalit)
1 / 9 | La tercera semana de guerra en Oriente Medio, en imágenes. Voluntarios limpian los escombros de un edificio residencial dañado cuando una comisaría cercana fue alcanzada el viernes en un ataque estadounidense-israelí en Teherán, Irán, domingo 15 de marzo de 2026. (AP Photo/Vahid Salemi) - Vahid Salemi

Israel sostiene que la milicia Basij, bajo el mando de Soleimani, lideró las principales operaciones de represión, “empleando violencia extrema y arrestos masivos”, contra los manifestantes que protagonizaron a principios de enero las protestas más multitudinarias contra el régimen de los últimos años, donde miles de personas fueron asesinadas.

En los ataques del lunes por la noche en Teherán también murió, según un anuncio del Ministerio de Defensa israelí, el Alí Lariyani, secretario del Consejo de Seguridad Nacional de Irán, y mano derecha del difunto líder supremo, Alí Jameneí, aunque Irán aún no ha confirmado esta última muerte.

Lariyani (Irak, 1958) estaba considerado una de las figuras políticas más influyentes del régimen iraní, y había sido descrito por la prensa árabe como el “hombre más importante solo por detrás de figuras clave como Mojtaba Jameneí”.

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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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