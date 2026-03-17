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Renuncia asesor antiterrorismo de Donald Trump y asegura que Irán “no presentaba una amenaza inminente”

El director del Centro Nacional Antiterrorista, Joe Kent, indicó que no puede respaldar la guerra

17 de marzo de 2026 - 10:02 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Kent es un antiguo candidato político con conexiones con la extrema derecha. (Jenny Kane)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington - Joe Kent, el director del Centro Nacional Antiterrorista, anunció su renuncia el martes, diciendo que “no puede en buena conciencia” respaldar la guerra de la administración de Donald Trump en Irán.

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Kent afirmó en las redes sociales que Irán “no suponía ninguna amenaza inminente para nuestra nación, y está claro que empezamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso cabildeo estadounidense”.

Kent, antiguo candidato político con conexiones con la extrema derecha, fue confirmado en su cargo el pasado mes de julio por 52 votos a favor y 44 en contra.

Como jefe del Centro Nacional Antiterrorista, Kent estaba al frente de una agencia encargada de analizar y detectar amenazas terroristas.

Un hombre sostiene un cartel del ayatolá Mojtaba Jamenei, sucesor de su difunto padre, el ayatolá Ali Jamenei, como líder supremo, durante una concentración en su apoyo en Teherán, Irán, el lunes 9 de marzo de 2026. (AP Photo/Vahid Salemi)Sale humo de un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, en los suburbios del sur de Beirut, el lunes 9 de marzo de 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)Los residentes miran y toman fotos mientras las llamas y el humo se elevan desde una instalación de almacenamiento de petróleo atacada durante la campaña militar estadounidense-israelí en Teherán, Irán, el sábado 7 de marzo de 2026. (Alireza Sotakbar/ISNA vía AP)
1 / 13 | Dos semanas de guerra: así se ven Irán, Israel y el Líbano . Un hombre sostiene un cartel del ayatolá Mojtaba Jamenei, sucesor de su difunto padre, el ayatolá Ali Jamenei, como líder supremo, durante una concentración en su apoyo en Teherán, Irán, el lunes 9 de marzo de 2026. (AP Photo/Vahid Salemi) - Vahid Salemi

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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IránDonald TrumpEstados UnidosIsraelTerrorismoBreaking News
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