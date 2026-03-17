Renuncia asesor antiterrorismo de Donald Trump y asegura que Irán “no presentaba una amenaza inminente”
El director del Centro Nacional Antiterrorista, Joe Kent, indicó que no puede respaldar la guerra
17 de marzo de 2026 - 10:02 AM
17 de marzo de 2026 - 10:02 AM
Washington - Joe Kent, el director del Centro Nacional Antiterrorista, anunció su renuncia el martes, diciendo que “no puede en buena conciencia” respaldar la guerra de la administración de Donald Trump en Irán.
Kent afirmó en las redes sociales que Irán “no suponía ninguna amenaza inminente para nuestra nación, y está claro que empezamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso cabildeo estadounidense”.
Kent, antiguo candidato político con conexiones con la extrema derecha, fue confirmado en su cargo el pasado mes de julio por 52 votos a favor y 44 en contra.
Como jefe del Centro Nacional Antiterrorista, Kent estaba al frente de una agencia encargada de analizar y detectar amenazas terroristas.
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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.
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