Donald Trump asegura que un expresidente le hizo una confesión sobre Irán

Washington - Dos veces el lunes, el presidente Donald Trump dijo que había arrancado una especie de confesión de un predecesor de la Oficina Oval que, según él, había expresado arrepentimiento en una conversación privada por no atacar a Irán de la manera en que Trump lo ha estado haciendo durante más de dos semanas.

Pero hay un pequeño problema: los representantes de los cuatro expresidentes vivos -tres demócratas y un republicano- dijeron que ninguno se ha puesto en contacto con Trump recientemente.

Trump se negó a nombrar al expresidente cuando los periodistas le preguntaron de quién se trataba, diciendo que no quería “avergonzarle”.

El presidente republicano lo contó por primera vez durante unas extensas declaraciones sobre la guerra de Irán al inaugurar una reunión del patronato del Centro Kennedy. Trump es presidente del patronato y celebró la reunión en la Casa Blanca.

Repitió que Irán ha sido una amenaza para Estados Unidos durante décadas, pero afirmó que él es el único presidente que ha tenido el valor de hacer algo al respecto.

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“Mire, durante 47 años, ningún presidente estuvo dispuesto a hacer lo que yo estoy haciendo, y deberían haberlo hecho hace mucho tiempo”, dijo. “Habría sido mucho más fácil. Ningún presidente quiso hacerlo”.

1 / 13 | Dos semanas de guerra: así se ven Irán, Israel y el Líbano . Un hombre sostiene un cartel del ayatolá Mojtaba Jamenei, sucesor de su difunto padre, el ayatolá Ali Jamenei, como líder supremo, durante una concentración en su apoyo en Teherán, Irán, el lunes 9 de marzo de 2026. (AP Photo/Vahid Salemi) - Vahid Salemi 1 / 13 Dos semanas de guerra: así se ven Irán, Israel y el Líbano Un hombre sostiene un cartel del ayatolá Mojtaba Jamenei, sucesor de su difunto padre, el ayatolá Ali Jamenei, como líder supremo, durante una concentración en su apoyo en Teherán, Irán, el lunes 9 de marzo de 2026. (AP Photo/Vahid Salemi) Vahid Salemi Compartir

“Y, sin embargo, todos los presidentes lo sabían. He hablado con cierto presidente, que me cae bien, en realidad, un expresidente, un expresidente. Me dijo: ‘Ojalá lo hubiera hecho, ojalá lo hubiera hecho’, pero no lo hicieron. Yo lo estoy haciendo”, continuó Trump.

Preguntado con qué expresidente había hablado, Trump dijo: “No puedo decírselo. No quiero avergonzarle. Sería muy malo para su carrera, aunque no tiene carrera”.

Los representantes de cada uno de los expresidentes Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama y Joe Biden dijeron que no habían hablado con Trump recientemente. Las personas hablaron bajo condición de anonimato porque no están autorizadas a discutir las conversaciones privadas de los expresidentes.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios tras ser informada de que ninguno de los expresidentes dijo haber hablado con Trump recientemente.

Trump y los cuatro presidentes anteriores estuvieron juntos por última vez en el mismo espacio para su toma de posesión el 20 de enero de 2025, mucho antes de la guerra.

Ha sido extremadamente crítico con Biden y Obama, diciendo a menudo que Biden es el “peor presidente de la historia de nuestro país” y acusando a Obama de negociar un “horrible acuerdo” con Irán sobre sus armas nucleares. Trump retiró a Estados Unidos de ese acuerdo la primera vez que fue presidente.

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Pero el republicano ofreció recientemente comentarios comprensivos sobre Clinton, diciendo que le “molesta” que el ex presidente haya sido llamado a declarar ante el Congreso sobre su amistad con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

“Me gustaba Bill Clinton. Todavía me gusta Bill Clinton”, dijo Trump en una entrevista el 4 de febrero con NBC News. “Me gustaba su comportamiento hacia mí. Creía que me entendía, que me comprendía”.

Así fueron los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán Los ataques se produjeron dos días después de las últimas conversaciones para controlar el programa nuclear de Teherán.

Trump repitió su historia sobre la discusión de Irán con un expresidente más tarde el lunes en la Oficina Oval, donde anunció que el vicepresidente JD Vance dirigirá un grupo de trabajo que fue creado para eliminar el fraude en los programas de beneficios federales.

“¿Fue George W. Bush?”, preguntó un periodista.

“No”, dijo Trump.

“¿Fue Bill Clinton?”, preguntó el periodista.

Trump dijo: “No quiero decirlo. No quiero decirlo”, y luego añadió: “Es alguien a quien le caigo bien. Y me cae bien esa persona, que es inteligente. Pero esa persona dijo: ‘Ojalá lo hubiera hecho’. Vale, pero no quiero decir quién es. No quiero meterlos en problemas”.

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