Donald Trump ofrece una recompensa de $10 millones por información de líderes iraníes

1 / 16 Así se ve el impacto de la guerra de Irán en el turismo de Dubái

Un hombre echa una cabezada en la mesa de un café en el vacío mercado de Al Seef, junto al histórico barrio de Al Fahidi a lo largo de Dubai Creek, una de las principales zonas turísticas de Dubai, Emiratos Árabes Unidos, el viernes 13 de marzo de 2026, mientras el turismo se ralentiza en medio de las tensiones regionales relacionadas con la guerra de Irán. (AP Photo/Fatima Shbair)

Fatima Shbair