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Donald Trump ofrece una recompensa de $10 millones por información de líderes iraníes

Entre las personas incluidas figura el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí

15 de marzo de 2026 - 6:14 PM

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ARCHIVO - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, interviene durante una reunión con el canciller de Alemania, Friedrich Merz, en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el 3 de marzo de 2026, en Washington. (AP Foto/Mark Schiefelbein, archivo) (Mark Schiefelbein)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington - El Gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de diez millones de dólares a quien aporte información sobre algunos de los líderes iraníes en plena ofensiva estadounidense e israelí en Oriente Medio, que se encuentra ya en su día número 16.

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El Departamento de Estado, a través de su programa Recompensas por la Justicia, afirma en su página web que ofrece una recompensa de hasta diez millones de dólares “por información sobre los líderes clave del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) y sus ramas componentes”.

“Estas personas comandan y dirigen diversos elementos del CGRI, que planifica, organiza y ejecuta actos terroristas en todo el mundo”, asegura el Departamento de Estado en su web, como recogen algunos medios estadounidenses.

Un hombre echa una cabezada en la mesa de un café en el vacío mercado de Al Seef, junto al histórico barrio de Al Fahidi a lo largo de Dubai Creek, una de las principales zonas turísticas de Dubai, Emiratos Árabes Unidos, el viernes 13 de marzo de 2026, mientras el turismo se ralentiza en medio de las tensiones regionales relacionadas con la guerra de Irán. (AP Photo/Fatima Shbair)Un puesto de helados en el vacío mercado de Al Seef, junto al histórico barrio de Al Fahidi a lo largo del Dubai Creek, una de las principales zonas turísticas de Dubai, Emiratos Árabes Unidos, viernes 13 de marzo de 2026, mientras el turismo se ralentiza en medio de las tensiones regionales relacionadas con la guerra de Irán. (AP Photo/Fatima Shbair)La gente disfruta de la puesta de sol con la vista del horizonte de la ciudad y el Burj Khalifa, en Dubai Creek Harbour en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, miércoles 11 de marzo de 2026. (AP Photo/Fatima Shbair)
1 / 16 | Así se ve el impacto de la guerra de Irán en el turismo de Dubái. Un hombre echa una cabezada en la mesa de un café en el vacío mercado de Al Seef, junto al histórico barrio de Al Fahidi a lo largo de Dubai Creek, una de las principales zonas turísticas de Dubai, Emiratos Árabes Unidos, el viernes 13 de marzo de 2026, mientras el turismo se ralentiza en medio de las tensiones regionales relacionadas con la guerra de Irán. (AP Photo/Fatima Shbair) - Fatima Shbair

Además, recuerda que “el 15 de abril de 2019, el Departamento de Estado de EE.UU. designó al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) como Organización Terrorista Extranjera en virtud del artículo 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, en su versión modificada”.

Asegura que “la CGRI es responsable de numerosos ataques contra estadounidenses e instalaciones estadounidenses, incluyendo atentados que han causado la muerte de ciudadanos estadounidenses. Desde su fundación en 1979, la CGRI ha adquirido un papel fundamental en la ejecución de la política exterior de Irán”.

Entre las personas incluidas en la lista figura el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, hijo del anterior líder Alí Jameneí, líder supremo durante casi cuatro décadas, que fue asesinado en Teherán el pasado 28 de febrero, el primer día de los ataques.

Nacido en la disidencia, tras años de operar entre bastidores y mantener un bajo perfil público, Mojtaba Jameneí emerge de entre las sombras para convertirse en el nuevo líder supremo de la República Islámica de Irán, cargo que hereda de su padre.El clérigo de 56 años sobrevivió a los ataques de Israel y Estados Unidos en los que murieron su padre Alí Jameneí, su madre Mansureh Joyasteh Bagerzadeh y su esposa Zahra Haddad Adel el 28 de febrero.En noviembre de 2019 Mojtaba Jameneí fue una de las nueve figuras del círculo del ayatolá Jameneí sancionadas por el Gobierno de Donald Trump “por sus políticas desestabilizadoras" y a los que relacionó con "ejecuciones extrajudiciales" y el atentado de 1994 contra la sede de la Asociación Mutualista Israelita Argentina (AMIA), que causó 85 muertos. En la foto, el fallecido ayatolá y padre de Mojtaba.
1 / 6 | ¿Quién es Mojtaba Jameneí, el nuevo líder supremo de Irán? . Nacido en la disidencia, tras años de operar entre bastidores y mantener un bajo perfil público, Mojtaba Jameneí emerge de entre las sombras para convertirse en el nuevo líder supremo de la República Islámica de Irán, cargo que hereda de su padre. - The Associated Press

Ante las dudas sobre el estado de salud del nuevo líder supremo, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó este viernes que estaba herido y probablemente desfigurado, pero un día después el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, aseguró que no hay ningún problema con el nuevo líder supremo de Irán.

“Seguramente verán pronto, supongo, que no hay ningún problema con el nuevo líder supremo. Envió su mensaje ayer y cumplirá con sus deberes. Está cumpliendo con sus deberes de acuerdo con la Constitución y continuará haciéndolo”, dijo Araqchi a la cadena de noticias MS Now en una entrevista.

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Es el primer ataque con torpedo contra un enemigo desde la Segunda Guerra Mundial, según el secretario de Guerra.

En la lista de líderes por los que Estados Unidos ofrece recompensa aparecen también Ali Larijani, jefe de seguridad nacional del país, y Ali Asghar Hejazi, quien fue jefe de gabinete del ayatolá Alí Jameneí.

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Breaking NewsDonald Trump Mojtaba JameneíIrán
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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