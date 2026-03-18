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Israel anuncia la muerte de otro alto funcionario del gobierno de Irán

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, dijo que el ministro de Inteligencia iraní, Esmail Khatib, había sido asesinado

18 de marzo de 2026 - 8:16 AM

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Voluntarios limpian los escombros de un edificio residencial dañado cuando una comisaría cercana fue alcanzada en un ataque estadounidense-israelí en Teherán. (Vahid Salemi)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Dubái, Emiratos Árabes Unidos - Israel dijo el miércoles que había matado a otro alto funcionario iraní, el tercero en dos días, mientras Irán arremetía con ataques contra sus vecinos del Golfo e Israel, empleó algunos de sus misiles más recientes para evadir las defensas antiaéreas y mató a dos personas cerca de Tel Aviv, mientras la guerra en Medio Oriente no parecía remitir.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, dijo que el ministro de Inteligencia de Irán, Esmail Khatib, había sido asesinado en un ataque durante la noche y prometió que “se esperan sorpresas significativas a lo largo de este día en todos los frentes”, sin dar más detalles.

Irán no confirmó de inmediato la muerte de Khatib. Israel mató el martes al principal funcionario de seguridad iraní Alí Larijani y al jefe de la fuerza Basij de la Guardia Revolucionaria paramilitar.

En Líbano, Israel mantuvo una intensa presión con ataques que, según dijo, tenían como objetivo a milicianos de Hezbollah respaldados por Irán, alcanzando varios edificios de apartamentos en Beirut y matando al menos a una docena de personas.

En Irán, el complejo de la central nuclear de Bushehr fue alcanzado por un proyectil la noche anterior, pero no hubo heridos y la planta no sufrió daños, informó el Organismo Internacional de Energía Atómica tras recibir un reporte de Teherán. El director del OIEA, Rafael Grossi, reiteró su llamado “a la máxima moderación durante el conflicto para evitar el riesgo de un accidente nuclear”.

Un hombre sostiene un cartel del ayatolá Mojtaba Jamenei, sucesor de su difunto padre, el ayatolá Ali Jamenei, como líder supremo, durante una concentración en su apoyo en Teherán, Irán, el lunes 9 de marzo de 2026. (AP Photo/Vahid Salemi)Sale humo de un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, en los suburbios del sur de Beirut, el lunes 9 de marzo de 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)Los residentes miran y toman fotos mientras las llamas y el humo se elevan desde una instalación de almacenamiento de petróleo atacada durante la campaña militar estadounidense-israelí en Teherán, Irán, el sábado 7 de marzo de 2026. (Alireza Sotakbar/ISNA vía AP)
1 / 13 | Dos semanas de guerra: así se ven Irán, Israel y el Líbano . Un hombre sostiene un cartel del ayatolá Mojtaba Jamenei, sucesor de su difunto padre, el ayatolá Ali Jamenei, como líder supremo, durante una concentración en su apoyo en Teherán, Irán, el lunes 9 de marzo de 2026. (AP Photo/Vahid Salemi) - Vahid Salemi

Desde que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán para iniciar la guerra el 28 de febrero, Irán ha atacado la infraestructura energética de sus vecinos árabes del Golfo, así como bases militares, como parte de una estrategia para elevar los precios del petróleo y presionar a Washington para que retroceda.

Medios estatales iraníes también informaron el miércoles sobre un ataque contra instalaciones asociadas al enorme yacimiento marino de gas natural Pars Sur de Irán. No dieron más detalles de inmediato y no estaba claro si Israel o Estados Unidos habían llevado a cabo el ataque, aunque Estados Unidos ha estado operando principalmente en el sur de Irán.

Teherán también está manteniendo su control asfixiante sobre el estrecho de Ormuz, la ruta marítima por la que transita una quinta parte del petróleo mundial, lo que ha alimentado crecientes preocupaciones sobre una crisis energética global.

Por su parte, el precio del crudo Brent, el referente internacional, se mantuvo obstinadamente por encima de los 100 dólares por barril en las primeras operaciones del miércoles, con un alza de más del 40% desde el inicio de la guerra.

Ejecución y víctimas en Irán

Irán ejecutó a un hombre acusado de espiar para la agencia de inteligencia israelí Mossad, según la agencia Mizan, dependiente de la judicatura. El reporte del miércoles lo identificó como Kourosh Keyvani y alegó que “proporcionó imágenes e información sobre lugares sensibles” a Israel.

Más tarde en el día, Mizan dijo que un complejo de un tribunal en Larestan, un condado en el sur de la provincia de Fars, fue alcanzado por un ataque aéreo y que al menos ocho personas murieron.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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