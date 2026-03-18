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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Central nuclear de Irán es alcanzada por un proyectil

La ONU asegura que no se han reportado daños graves

18 de marzo de 2026 - 7:12 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La central de Bushehr no había sido atacada aún, a diferencia de las plantas de enriquecimiento de uranio de Natanz e Isfahan, en las que el OIEA no ha detectado fugas radiactivas. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La central nuclear de Bushehr, en la costa de Irán en el golfo Pérsico, ha sido alcanzada por un proyectil, según informó este miércoles el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), que señala que no tiene constancia de daños o víctimas.

El OIEA comunicó en un breve mensaje que Irán le ha informado de este ataque, que se produce en el contexto de la intensificación de hostilidades entre Estados Unidos e Israel, e Irán.

El director del Organismo, Rafael Grossi, insistió en pedir “la máxima contención en el conflicto para prevenir el riesgo de un accidente nuclear”.

La central de Bushehr no había sido atacada aún, a diferencia de las plantas de enriquecimiento de uranio de Natanz e Isfahan, en las que el OIEA no ha detectado fugas radiactivas.

Voluntarios limpian los escombros de un edificio residencial dañado cuando una comisaría cercana fue alcanzada el viernes en un ataque estadounidense-israelí en Teherán, Irán, domingo 15 de marzo de 2026. (AP Photo/Vahid Salemi)Un miembro del brazo armado del grupo de oposición kurdo-iraní Organización de Lucha del Kurdistán Iraní, conocido como Khabat, frente a una pared agujereada por la metralla que supuestamente fue dañada en un ataque de las milicias apoyadas por Irán en Irak la semana pasada en una base militar en las afueras de Irbil, Irak, lunes 16 de marzo de 2026. (AP Photo/Leo Correa)Soldados israelíes operan junto a su unidad de artillería móvil en la frontera con Líbano, en el norte de Israel, el lunes 16 de marzo de 2026. (AP Photo/Ariel Schalit)
1 / 9 | La tercera semana de guerra en Oriente Medio, en imágenes. Voluntarios limpian los escombros de un edificio residencial dañado cuando una comisaría cercana fue alcanzada el viernes en un ataque estadounidense-israelí en Teherán, Irán, domingo 15 de marzo de 2026. (AP Photo/Vahid Salemi) - Vahid Salemi

Bushehr tampoco fue bombardeada durante la oleada de ataques de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes de junio del año pasado.

Grossi insistió a principios de este mes en que el OIEA nunca ha tenido evidencias de que Irán tuviera un plan estructurado para construir una bomba atómica.

Estados Unidos e Israel han justificado sus ataques, en parte, argumentando que Irán estaría tratando de fabricar armas atómicas, algo que Teherán niega.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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