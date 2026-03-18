Central nuclear de Irán es alcanzada por un proyectil

La central nuclear de Bushehr, en la costa de Irán en el golfo Pérsico, ha sido alcanzada por un proyectil, según informó este miércoles el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), que señala que no tiene constancia de daños o víctimas.

El OIEA comunicó en un breve mensaje que Irán le ha informado de este ataque, que se produce en el contexto de la intensificación de hostilidades entre Estados Unidos e Israel, e Irán.

El director del Organismo, Rafael Grossi, insistió en pedir “la máxima contención en el conflicto para prevenir el riesgo de un accidente nuclear”.

La central de Bushehr no había sido atacada aún, a diferencia de las plantas de enriquecimiento de uranio de Natanz e Isfahan, en las que el OIEA no ha detectado fugas radiactivas.

1 / 9 | La tercera semana de guerra en Oriente Medio, en imágenes. Voluntarios limpian los escombros de un edificio residencial dañado cuando una comisaría cercana fue alcanzada el viernes en un ataque estadounidense-israelí en Teherán, Irán, domingo 15 de marzo de 2026. (AP Photo/Vahid Salemi) - Vahid Salemi 1 / 9 La tercera semana de guerra en Oriente Medio, en imágenes Voluntarios limpian los escombros de un edificio residencial dañado cuando una comisaría cercana fue alcanzada el viernes en un ataque estadounidense-israelí en Teherán, Irán, domingo 15 de marzo de 2026. (AP Photo/Vahid Salemi) Vahid Salemi Compartir

Bushehr tampoco fue bombardeada durante la oleada de ataques de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes de junio del año pasado.

Grossi insistió a principios de este mes en que el OIEA nunca ha tenido evidencias de que Irán tuviera un plan estructurado para construir una bomba atómica.