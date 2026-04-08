Israel apoya alto al fuego de Estados Unidos con Irán, pero Netanyahu dice que tregua no cubre lucha con Hezbollah en Líbano
La batalla va en contra de lo señalado por Pakistan en el acuerdo
8 de abril de 2026 - 11:32 PM
8 de abril de 2026 - 11:32 PM
Israel respaldó el alto el fuego de Estados Unidos con Irán, aunque el primer ministro Benjamin Netanyahu aclaró el miércoles que el acuerdo no cubre los combates contra Hezbollah en Líbano.
Israel apoyó la decisión de Trump de suspender los ataques, siempre que Irán reabra de inmediato el estrecho de Ormuz y detenga todos los ataques contra Estados Unidos, Israel y países de la región, indicó la oficina de Netanyahu en un comunicado. Añadió que su país también apoya los esfuerzos de Washington para garantizar que Teherán ya no sea una amenaza nuclear.
La tregua prevé que Israel y Hezbollah pongan fin a sus combates en Líbano, según el primer ministro de Pakistán, que ha estado mediando las conversaciones.
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