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Israel apoya alto al fuego de Estados Unidos con Irán, pero Netanyahu dice que tregua no cubre lucha con Hezbollah en Líbano

La batalla va en contra de lo señalado por Pakistan en el acuerdo

8 de abril de 2026 - 11:32 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. (Alex Brandon)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Israel respaldó el alto el fuego de Estados Unidos con Irán, aunque el primer ministro Benjamin Netanyahu aclaró el miércoles que el acuerdo no cubre los combates contra Hezbollah en Líbano.

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Israel apoyó la decisión de Trump de suspender los ataques, siempre que Irán reabra de inmediato el estrecho de Ormuz y detenga todos los ataques contra Estados Unidos, Israel y países de la región, indicó la oficina de Netanyahu en un comunicado. Añadió que su país también apoya los esfuerzos de Washington para garantizar que Teherán ya no sea una amenaza nuclear.

La tregua prevé que Israel y Hezbollah pongan fin a sus combates en Líbano, según el primer ministro de Pakistán, que ha estado mediando las conversaciones.

Una carretera desierta se extiende hacia el paso fronterizo de Kapikoy entre Turquía e Irán, cerca de Van, Turquía, sábado 4 de abril de 2026. (AP Photo/Francisco Seco)Bajo un cartel del asesinado líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, la policía fronteriza iraní comprueba pasaportes en un paso fronterizo entre Turquía e Irán en Razi, Irán, sábado 4 de abril de 2026. (AP Photo/Francisco Seco)Una valla publicitaria que muestra al asesinado líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, domina el tráfico en una autopista a la entrada de Teherán, Irán, el sábado 4 de abril de 2026. (AP Photo/Francisco Seco)
1 / 19 | En imágenes: así se vive la cotidianidad en Irán en tiempos de guerra. Una carretera desierta se extiende hacia el paso fronterizo de Kapikoy entre Turquía e Irán, cerca de Van, Turquía, sábado 4 de abril de 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - Francisco Seco

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