25 de noviembre de 2025
Tornado cerca de Houston provoca daños en más de 100 viviendas

El fenómeno arrasó zonas residenciales al norte de la ciudad

25 de noviembre de 2025 - 5:23 PM

José Rosas inspecciona los daños en la casa de Guillermo Vargas mientras ayuda a limpiar los daños de la tormenta en la subdivisión Memorial Northwest, en Spring, Texas, el lunes 24 de noviembre de 2025. (Brett Coomer)
The Associated Press
Houston- Un tornado que arrasó zonas residenciales al norte de Houston dañó más de 100 viviendas, arrancando tejados, desplazando garajes de sus cimientos y destrozando ventanas, informaron las autoridades de Texas.

No se registraron heridos en la tormenta del lunes que arrancó árboles, derribó líneas eléctricas y creó caminos de escombros en algunos barrios.

La intensa niebla dificultó la evaluación de todos los daños el martes por la mañana, pero se esperaba que prevalecieran condiciones meteorológicas más tranquilas en la zona. Se esperaban fuertes lluvias y tormentas eléctricas severas más al sur durante el día, considerado uno de los días de mayor actividad de viajes del periodo festivo de Acción de Gracias. Según el Servicio Nacional de Meteorología (SNM), se preveían lluvias y nevadas en otras zonas del país cerca de Acción de Gracias.

Algunas personas se refugiaron en sus casas y se escondieron en armarios durante la tormenta de Texas. Más de 20,000 clientes se quedaron sin electricidad el lunes.

“Tenía la puerta y estaba tratando de mantenerla cerrada para que nada terminara en la casa”, dijo Miriam Harris a KTRK-TV. “Fue muy fuerte”. Sufrió daños en el tejado y en los árboles, y parte de su despliegue de luces navideñas quedó destrozado.

En Klein, a unas 25 millas al norte de Houston, las autoridades estaban trabajando para reparar múltiples fugas de gas reportadas, retirar los árboles que bloqueaban las carreteras y limpiar los escombros alrededor de las casas y negocios, dijo Ja’Milla Lomas, portavoz del Departamento de Bomberos de Klein. También se registraron daños en Cypress y Spring.

Una dotación se refugió temporalmente en el garaje de un residente mientras los fuertes vientos se desplazaban por la zona, informó el Departamento de Bomberos de Cy-Fair, que representa a un conjunto de estaciones de toda la región de Houston.

Fotos y vídeos de drones publicados en Facebook por la comisaría 4 del condado de Harris mostraban tejados con las tejas arrancadas. Algunos escombros bloquearon carreteras.

Los daños afectaron al barrio de Memorial Northwest, según la oficina del alguacil Mark Herman. También se produjeron varios choques de vehículos relacionados con el tiempo.

El Departamento de Bomberos de Houston envió a cinco miembros de su equipo de sierra para cortar y retirar los árboles derribados, según informó el portavoz Rustin Rawlings.

