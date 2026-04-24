Doble asesinato en Naguabo: hombres mueren tras ser baleados en la PR-31

Un doble asesinato fue reportado en horas de la noche del jueves en la PR-31 del barrio Peña Pobre, en Naguabo, informó este viernes la Policía.

Según la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre la situación. Al llegar a la escena, agentes y paramédicos localizaron a dos hombres con heridas de bala.

Uno de los perjudicados falleció en el lugar, mientras que el segundo fue transportado a un hospital del área, donde murió posteriormente.

Al momento, las víctimas no han sido identificadas.