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Doble asesinato en Naguabo: hombres mueren tras ser baleados en la PR-31

Las víctimas no han sido identificadas por las autoridades

24 de abril de 2026 - 6:23 AM

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Uno de los perjudicados falleció en el lugar, mientras que el segundo fue transportado a un hospital del área, donde murió posteriormente. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Un doble asesinato fue reportado en horas de la noche del jueves en la PR-31 del barrio Peña Pobre, en Naguabo, informó este viernes la Policía.

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Según la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre la situación. Al llegar a la escena, agentes y paramédicos localizaron a dos hombres con heridas de bala.

Uno de los perjudicados falleció en el lugar, mientras que el segundo fue transportado a un hospital del área, donde murió posteriormente.

Al momento, las víctimas no han sido identificadas.

Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao, en unión al fiscal de turno, se encuentran en la escena y tienen a cargo la investigación.

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Policía de Puerto RicoNaguaboBreaking NewsAsesinatos
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