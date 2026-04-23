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Garantizan seguridad en las Justas de la LAI: este es el plan para evitar fatalidades

Un equipo multiagencial estará dando vigilancia y previniendo intoxicación con drogas

23 de abril de 2026 - 12:47 PM

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Los eventos del Festival Deportivo de la LAI se extienden hasta el 2 de mayo. (Jorge A Ramirez Portela)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

El comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, Ángel Jiménez, aseguró este jueves que el gobierno elaboró un plan de trabajo para garantizar la seguridad de quienes participen y asistan a las Justas de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) –que comienzan hoy mismo en Mayagüez–, cuyo objetivo es evitar fatalidades o eventos lamentables.

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“Hemos sido parte integral de todas estas reuniones que se han dado a través de los diferentes componentes de seguridad que están envueltos. Tenemos asignados todos los componentes, entiéndanse, bomberos, paramédicos, personal del Negociado para el Manejo de Emergencias, al igual que se han integrado los telecomunicadores del (Sistema de Emergencias) 9-1-1 para poder diligenciar estas llamadas que entran al sistema de una manera efectiva, como siempre ha sido”, dijo, en la conferencia de prensa bisemanal “En Récord”, en La Fortaleza.

Según Jiménez, además de evitar fatalidades o eventos lamentables, el plan de seguridad busca que los estudiantes tengan una actividad deportiva “amena”.

Los eventos del Festival Deportivo de la LAI se extienden hasta el 2 de mayo, se informó.

El superintendente asociado de la Policía, Orlando Rivera Lebrón, precisó, por su parte, que el plan de seguridad fue segregado en tres áreas: seguridad en las instalaciones donde se llevarán a cabo las competencias deportivas, dirección y control del tránsito, y vigilancia nocturna en los comercios y el casco urbano de Mayagüez.

“La exhortación a aquellas personas que hacen uso de bebidas alcohólicas de manera desmedida es no conducir los vehículos de motor, pasar la llave, para evitar cualquier desgracia”, afirmó Rivera Lebrón.

Mientras, Víctor Serrano, gerente de Proyectos Especiales de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, dijo que la agencia tendrá personal en el evento para evitar, prevenir y orientar sobre el uso de drogas.

“Buscamos orientar a los jóvenes, a las comunidades universitarias y a las personas que se necesitan para el disfrute de estas Justas sobre los riesgos asociados al consumo ilícito de sustancias, sobre todo, ante los riesgos que representa el fentanilo en diferentes modalidades de consumo que, lamentablemente, está costando la vida de personas en Puerto Rico… de que la ocurrencia de eventos de sobredosis es prevenible”, dijo.

Serrano añadió que contarán con naloxona –Narcan– para revertir sobredosis de opioides y “que no se conviertan en fatalidades”.

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LAIUniversitariosMayagüezPolicía de Puerto RicoJustas de la LAI
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Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
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