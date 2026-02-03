Quince leyendas del deporte universitario entran al Recinto de Inmortales de la LAI

Las trayectorias de 15 personalidades deportivas que marcaron época en la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) serán reconocidas este sábado durante la cuarta exaltación al Recinto de Inmortales de la LAI, a celebrarse en el Anfiteatro 1 de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras.

El grupo está encabezado por la destacada exnadadora olímpica Sonia Álvarez, quien defendió los colores de la Universidad del Sagrado Corazón.

Para Álvarez, quien está a cargo del programa de masificación del deporte del municipio de Caguas, su paso por la LAI fue vital para su desarrollo deportivo.

“Este reconocimiento es un honor que comparto con todos los miembros de la clase 2026. Una se siente chiquita cuando escucha los nombres. Que la universidad haya considerado todos los años como estudiante atleta se siente bonito”, declaró la múltiple medallista de LAI a finales de la década de 1990 y de las selecciones nacionales de natación, con las que alcanzó 14 preseas -cinco de oro, cinco de plata y cuatro de bronce- en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

PUBLICIDAD

“Lo más que atesoro de esos años fue que me preparé para no perder ninguna carrera individual. Además, le debo a la Universidad del Sagrado y a la LAI el que me permitiera viajar y lograr mi marca olímpica y mantener el nivel deportivo elite mientras compite para ellos”, abundó Álvarez, quien representó a Puerto Rico en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996.

En términos similares se expresó el exsecretario del Departamento de Recreación y Deportes (DRD), Rey Quiñones, quien también será reconocido en la disciplina de atletismo, en la que descolló con la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, antes conocida como el “Colegio”.

“Con la LAI comenzó mi desarrollo deportivo a nivel local e internacional, y que me hayan reconocido después de tantos años (culminó su participación universitaria en 1981) me llena de orgullo. La realidad es que la LAI fue parte esencial de mi desarrollo deportivo y académico”, expresó el otrora saltador de longitud, quien representó a Puerto Rico en Juegos Centroamericanos y del Caribe, Juegos Panamericanos, en los Juegos Olímpicos de 1988 y en campeonatos Zonales de atletismo.

Un proyecto que renace

El Salón de la Fama de la LAI tuvo su primera ceremonia de exaltación en 1993, cuando se reconoció se manera póstuma a los fundadores de la liga: Cosme Beitía Sálamo, Charles Leker, Luis Izquierdo y José D. Morales.

La iniciativa se retomó en 2024 con 14 exaltados y se repitió en 2025 con 20 reconocidos.

“Ya esta es una actividad formal de la LAI. Vamos para la cuarta edición y la tercera desde que estoy aquí. La primera la hizo el profesor Gabino Irizarry”, expresó el comisionado de la LAI, Jorge Sosa.

PUBLICIDAD

“Estoy feliz porque porque se honra no tan solo a los atletas que compitieron en la LAI, sino a propulsores que marcaron la vida de muchos estudiantes atletas, exaltándolos y honrándoles ese legado”, agregó Sosa.

El presidente de la Junta de Gobierno de la LAI y de la Pontificia Universidad Católica, José A. Frontera, también destacó el rol de la liga en el apoyo al desarrollo del deporte en el país.

“Para nosotros en la Junta yo creo que es el reconocimiento a lo que ha sido toda la trayectoria de la liga misma, que se hace a través de los atletas que compiten en ella, y sobre todo esos que alcanzan luego otros sitiales representando el deporte puertorriqueño, estableciendo marcas, participando en Centroamericanos, Panamericanos, Juegos Olímpicos, convirtiéndose también muchos de ellos en entrenadores y propulsores del deporte en otras dimensiones”, apuntó.

“Así que yo creo que es el reconocimiento a todo ese esfuerzo que hacemos las universidades y la liga por la promoción deportiva en Puerto Rico”.

El resto de los candidatos son María del Carmen “Cuca” Cordovez (baloncesto, UPR Humacao), Elmer Williams (atletismo, Universidad Católica), Domingo Cordero (atletismo, UPR Río Piedras), Rafael Ocasio Esteban (sóftbol y béisbol, UPR de Mayagüez), Rosa Nazario Asuaga (natación, UPR de Mayagüez), Eileen Leeds (baloncesto y voleibol, Universidad Interamericana), Felicia Candelario (atletismo, Universidad Interamericana), Felipe León García (fútbol, Universidad Interamericana), Félix Iván “Palito” Mangual (atletismo, Universidad Interamericana) y María del Carmen González (atletismo, UPR Río Piedras).