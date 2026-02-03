Comisionado de la NFL no espera nada divisivo de Bad Bunny en el Super Bowl
A Roger Goodell se le preguntó si esperaba declaraciones políticas del artista boricua durante su presentación este domingo
3 de febrero de 2026 - 1:15 PM
SAN JOSÉ, California - El comisionado de la NFL, Roger Goodell, dijo el lunes que no espera que Bad Bunny diga nada divisivo durante su actuación en el medio tiempo del Super Bowl.
El músico puertorriqueño ganó el premio al álbum del año en los Premios Grammy el domingo por la noche. Al recibir un premio anterior, Bad Bunny criticó al gobierno del presidente Donald Trump por la drástica expansión de los arrestos por inmigración.
“Antes de darle las gracias a Dios, voy a decir ¡Adiós ICE!”, dijo Bad Bunny. “No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres. Somos humanos y somos estadounidenses”.
En su conferencia de prensa inaugural de la semana del Super Bowl, a Goodell se le preguntó si esperaba declaraciones políticas de Bad Bunny, Green Day o cualquier otro artista que actuara en el partido.
Afirmó que Bad Bunny entiende que la NFL ofrece una plataforma para “unir a la gente y poder unirla”.
“Bad Bunny es, y creo que eso quedó demostrado anoche, uno de los grandes artistas del mundo”, añadió Goodell. “Y esa es una de las razones por las que lo elegimos”.
