Dos mariscales, una revancha y un anillo en juego: Maye y Darnold toman el centro del Super Bowl

San Francisco - Drake Maye y Sam Darnold enfrentarán un tipo diferente de blitz en la noche de apertura del Super Bowl.

Miles de reporteros de todo el mundo se reúnen para un espectáculo extravagante que da inicio a las festividades de la semana.

Maye y los Patriots de Nueva Inglaterra (17-3) se enfrentarán a Darnold y los Seahawks de Seattle (16-3) el domingo en el Levi’s Stadium, hogar de los 49ers de San Francisco.

Antes, deberán lidiar con más de 6,000 reporteros acreditados, que los bombardearán con preguntas que van desde los temas habituales del football americano hasta otras más extravagantes y fuera de lo común.

Un evento que comenzó como una presentación diurna de los equipos ha evolucionado en un espectáculo en vivo, con boletos, transmitido en horario estelar por la televisión nacional.

Quizás alguien le proponga matrimonio a Maye, como una reportera vestida de novia y con velo hizo una vez con otro mariscal de campo de los Patriots: Tom Brady.

Maye ya está casado y llegó con un objetivo distinto: ganar un anillo de Super Bowl. Los Patriots buscan su séptimo trofeo Lombardi, un récord de la NFL, y el primero sin Brady ni el entrenador Bill Belichick.

De la tristeza a la gloria

El entrenador Mike Vrabel, en su primer año al mando, quien ganó tres Super Bowls como linebacker con Nueva Inglaterra, heredó un equipo con marca de 4-13 y lo ha llevado al umbral de su primer campeonato en siete años.

Maye tuvo una sensacional temporada de segundo año, convirtiéndose en finalista a los premios 'MVP’ y Jugador Ofensivo del Año de AP, al liderar a los Patriots a su duodécima aparición en el Super Bowl.

Una defensa asfixiante ha marcado la diferencia para Nueva Inglaterra en los playoffs, al limitar a tres oponentes a apenas 8.7 puntos por partido.

Este Super Bowl añade un ingrediente especial: la revancha de uno de los juegos más memorables de la historia reciente. En 2015, los Patriots vencieron 28-24 a los Seahawks después de que Malcolm Butler interceptó un pase de Russell Wilson en la yarda uno, en el último minuto.

Seattle contó con la defensa más sólida de la NFL esta temporada, encabezada por el tackle defensivo Leonard Williams, el linebacker Ernest Jones IV y el cornerback Devon Witherspoon, permitiendo solo 17.1 tantos por partido.

Pero el resurgimiento de (Sam) Darnold será una de las historias centrales de la semana. Seleccionado por los Jets de Nueva York como la tercera elección global del draft de 2018, Darnold ha revitalizado su carrera en su quinto equipo.

Tras ganar 14 partidos con Minnesota en 2024, los Vikings decidieron dejarlo ir en la agencia libre. Darnold se convirtió en el primer quarterback en liderar a dos equipos distintos a temporadas consecutivas de 14 victorias y ha demostrado que muchos de sus críticos estaban equivocados.

Ahora intenta guiar a Seattle a su segundo título de Super Bowl, en la cuarta aparición de la franquicia en el juego.