El boricua Federico Maranges y la presencia latina en el Super Bowl LX

Quedó oficialmente definido el Super Bowl LX, que enfrentará a los Patriots de Nueva Inglaterra contra los Seahawks de Seattle, y que además contará con presencia latina en el partido más importante de la NFL.

El magno evento, que tendrá como protagonista del Apple Music Halftime Show al artista boricua Bad Bunny, se llevará a cabo el domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Para esta edición, cuatro jugadores latinos dirán presente en el encuentro. Además, un puertorriqueño pertenece a la escuadra de práctica de uno de los equipos finalistas. Se trata de Federico Maranges, de 24 años y 6′3″ de estatura, quien es oriundo de Dorado y producto de la liga de football Pee Wee de Puerto Rico.

Maranges entrena con Seattle, pero no forma parte del roster principal. Sin embargo, de los Seahawks desearlo, sí podrían activarlo para el Super Bowl.

Puerto Rico ha tenido jugadores y dirigentes de ascendencia boricua en dicha liga, como Ron Rivera, Víctor Cruz y el actual estelar corredor, Isiah Pacheco, entre otros como Jon “Mongo” Feliciano. Pero nunca un producto desarrollado en la isla como lo es Maranges.

Los latinos en el Super Bowl

Los que sí estarían confirmados para el jeugo son el venezolano Andy Borregales y el colombiano Christian González, ambos jugadores de los Patriots. Igualmente el panameño Jaylinn Hawkins.

También la dupla mexicana de los Seahawks, Julian Love y Elijah Arroyo.

Borregales es un pateador de 23 años nacido en Caracas. González, por su parte, es hijo del colombiano Héctor González, exjugador de baloncesto.