DeportesOtros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El boricua Federico Maranges y la presencia latina en el Super Bowl LX

Un venezolano, un colombiano, un panameño y dos mexicanos estarían activos en el duelo entre Patriots y Seahawks

26 de enero de 2026 - 10:33 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Federico Maranges pertenece al equipo de práctica de los Seahawks de Seattle. (Lindsey Wasson / AP)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Quedó oficialmente definido el Super Bowl LX, que enfrentará a los Patriots de Nueva Inglaterra contra los Seahawks de Seattle, y que además contará con presencia latina en el partido más importante de la NFL.

RELACIONADAS

El magno evento, que tendrá como protagonista del Apple Music Halftime Show al artista boricua Bad Bunny, se llevará a cabo el domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Para esta edición, cuatro jugadores latinos dirán presente en el encuentro. Además, un puertorriqueño pertenece a la escuadra de práctica de uno de los equipos finalistas. Se trata de Federico Maranges, de 24 años y 6′3″ de estatura, quien es oriundo de Dorado y producto de la liga de football Pee Wee de Puerto Rico.

Maranges entrena con Seattle, pero no forma parte del roster principal. Sin embargo, de los Seahawks desearlo, sí podrían activarlo para el Super Bowl.

Puerto Rico ha tenido jugadores y dirigentes de ascendencia boricua en dicha liga, como Ron Rivera, Víctor Cruz y el actual estelar corredor, Isiah Pacheco, entre otros como Jon “Mongo” Feliciano. Pero nunca un producto desarrollado en la isla como lo es Maranges.

Los latinos en el Super Bowl

Los que sí estarían confirmados para el jeugo son el venezolano Andy Borregales y el colombiano Christian González, ambos jugadores de los Patriots. Igualmente el panameño Jaylinn Hawkins.

También la dupla mexicana de los Seahawks, Julian Love y Elijah Arroyo.

Borregales es un pateador de 23 años nacido en Caracas. González, por su parte, es hijo del colombiano Héctor González, exjugador de baloncesto.

Love es de ascendencia mexicana y también cubana, y el ala cerrada (Elijah) Arroyo, de padre mexicano.

ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
