El Super Bowl 60 ya está listo y es una revancha de hace 11 años: Patriots vs. Seahawks

Drake Maye contra Sam Darnold. Dos defensas inflexibles. Un entrenador de segundo año contra un entrenador veterano en su segundo acto.

El Super Bowl 60 ya está listo y es una revancha: los Patriots de Nueva Inglaterra contra los Seahawks de Seattle.

Los Patriots buscarán su séptima victoria en el Super Bowl, récord de la NFL, cuando se enfrenten a los Seahawks el 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Liderados por Maye, el entrenador Mike Vrabel y una defensa asfixiante, los Patriots vuelven al Super Bowl por primera vez desde que Tom Brady y Bill Belichick ganaron su sexto anillo juntos hace siete años.

Los Patriots (17-3) vencieron a los Broncos de Denver por 10-7 el domingo en el partido por el campeonato de la AFC para avanzar a su 12º Super Bowl.

Darnold, Mike Macdonald y una defensa asfixiante han llevado a los Seahawks al gran escenario por cuarta vez en la historia de la franquicia. Buscan su segundo trofeo Lombardi.

Darnold, una selección general número 3 en 2018 ahora con su quinto equipo, jugó uno de sus mejores partidos para llevar a los Seahawks a una victoria por 31-27 sobre Los Angeles Rams en el juego por el título de la NFC. Lanzó para 346 yardas y tres touchdowns sin pérdidas de balón.

“Eso no me importa”, dijo Darnold sobre los escépticos a los que ha demostrado que se equivocaba. “Simplemente vengo a trabajar cada día con estos chicos. Estos chicos en el vestuario, eso es lo que se trata para mí, hombre. La forma en que hemos venido a trabajar desde abril en OTAs, campo de entrenamiento, un día a la vez y estamos aquí. Lo hemos conseguido”.

Fue un final de locos cuando Brady y los Patriots vencieron a los Seahawks de Russell Wilson y Pete Carroll hace 11 años.

Brady lanzó cuatro pases de TD y recuperó a Nueva Inglaterra de un déficit de 10 puntos para ganar el cuarto de sus siete anillos cuando Malcolm Butler interceptó el pase de Wilson desde la yarda 1 para asegurar una victoria 28-24 el 1 de febrero de 2015. Los aficionados de Seattle aún se lamentan por qué Marshawn Lynch no recibió el balón en un handoff en la 1.

“No nos importó”, dijo Macdonald sobre llegar a la temporada como perdedores en la NFC Oeste detrás de los Rams y los 49ers. “Se trata de nosotros. Siempre se ha tratado de nosotros y de lo que hacemos y ahora vamos al Super Bowl”.

Maye anotó en una carrera de touchdown de 6 yardas en el segundo cuarto en Denver después de una pérdida de balón crítica por Jarrett Stidham, que hizo su quinto comienzo de carrera en sustitución del mariscal de campo lesionado Broncos Bo Nix.

“Los Pats han vuelto, cariño”, dijo Maye. “Ahora, tienen que ganar uno”.

Maye, que jugó bajo una tormenta de nieve en la segunda parte, sólo lanzó para 86 yardas y corrió para 65. Stidham logró 133 yardas de pase, un TD, una intercepción y un costoso fumble. Stidham tuvo 133 yardas de pase y un TD, una intercepción y un costoso fumble.

Maye, de 23 años, finalista al MVP de la NFL y Jugador Ofensivo del Año por la AP, se convertirá en el segundo QB más joven en ser titular en una Super Bowl, por detrás de Dan Marino. Es el cuarto QB de segundo año en los últimos siete años que lleva a su equipo al partido por el título de la NFL. Patrick Mahomes (2018) lo ganó, mientras que Joe Burrow (2021) y Brock Purdy (2023) lo perdieron.

Vrabel, que ganó tres Super Bowls como linebacker de los Patriots en la década de 2000, dio la vuelta al equipo en su primera temporada como entrenador. Nueva Inglaterra pasó de 4-13 el año pasado bajo Jerod Mayo a 14-3.

Vrabel intenta convertirse en la primera persona que gana un Super Bowl como entrenador y jugador del mismo equipo. Tom Flores, Mike Ditka, Tony Dungy y Doug Pederson ganaron Super Bowls jugando para un equipo y entrenando a otro.

“No puedo expresar lo orgulloso que estoy de estar asociado a estos chicos y a esta organización”, dijo Vrabel, que es finalista a Entrenador del Año de la AP NFL. “No lo ganaré yo. Serán los jugadores los que ganen el partido, os lo prometo. No seré yo quien lo gane y os prometo que haré todo lo que pueda y nuestro personal para tenerlos listos para el partido.”

Ningún equipo ha jugado más veces el Super Bowl que los Patriots, que tienen 6 victorias y 5 derrotas. Están empatados con los Pittsburgh Steelers con más victorias.

Ha sido un largo camino de regreso a la cima para Nueva Inglaterra, que venía de temporadas consecutivas de cuatro victorias y solo tuvo una temporada ganadora tras la salida de Brady en 2020.

Los Patriots solo han anotado una media de 18 puntos por partido en los playoffs, la menor de cualquier equipo que haya llegado al Super Bowl desde los Rams de 1979, que anotaron una media de 15 puntos. La defensa de Nueva Inglaterra ha permitido solo 26 puntos en los tres partidos, una media de sólo 8,7 por partido. El único equipo que permitió menos puntos en tres partidos de playoffs antes de una aparición en el Super Bowl fueron los Ravens de 2000, que cedieron 16.

