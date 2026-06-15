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J.J. Barea se rinde a Jalen Brunson: de pupilo a su jugador favorito

La conexión entre ambos en Dallas cobra nuevo significado tras el título del jugador de los Knicks

15 de junio de 2026 - 11:10 PM

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Jalen Brunson, a la derecha, promedió 28.4 puntos en las Finales de la NBA. (Ross D. Franklin)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

Luego de ver a su pupilo imponerse sobre los San Antonio Spurs en el quinto juego de la final de la NBA, el exenebeísta boricua José Juan Barea declaró a Jalen Brunson como su jugador favorito.

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Brunson fue seleccionado como el Jugador Más Valioso de la serie final en el campeonato de los Knicks el sábado. Promedió 28.4 puntos por partido, incluidos los 45 que anotó en el quinto encuentro, en el que el conjunto neoyorquino selló el título.

En Puerto Rico, Barea sintió orgullo al ver en el tipo de jugador en que se ha convertido quien fuera su pupilo durante las últimas temporadas del boricua con los Mavericks de Dallas. Brunson militó con los Mavs de 2018 a 2022 y se fue a los Knicks como agente libre por un contrato de cuatro años y $104 millones.

“Ver lo que hizo anoche (sábado): su coraje deportivo, su corazón. El equipo no estaba para ganar y él dijo ‘dame la bola a mí, que yo lo gano’. Es mi jugador favorito ahora”, dijo Barea a El Nuevo Día.

“Es armador, de cuerpo compacto y fuerte. Tiene todos los movimientos. En las malas y en las buenas se mantiene igual, siempre con buen ánimo. Le digo a mis hijos: ‘ese es al que tienen que mirar’”, agregó Barea.

Brunson le ha dado públicamente crédito al mayagüezano por su desarrollo.

Coincidieron en los Mavericks a partir de la temporada 2018-19, cuando Brunson era novato y Barea era un veterano de 12 campañas en la NBA y 34 años de edad.

La relación entre Brunson y Barea, dentro del camerino y en la cancha, se extendió hasta la temporada 2020-21, cuando Brunson comenzaba a perfilarse como candidato al premio de Mejor Sexto Hombre y el boricua ya iniciaba su transición como entrenador.

Por primera vez en 53 años, Nueva York manda en la NBA. Los Knicks estallan en celebración luego de vencer a los Spurs de San Antonio en el quinto juego de las Finales para ganar el campeonato. Los Knicks ganaron la serie 4-1, tras remontar desventajas de doble dígito en cada una de esas cuatro victorias.Victor Wembanyama y los Spurs de Antonio se quedaron cortos en su primera final en 13 años.
1 / 10 | Ya no es un sueño: los Knicks de Nueva York son campeones de la NBA. Por primera vez en 53 años, Nueva York manda en la NBA. Los Knicks estallan en celebración luego de vencer a los Spurs de San Antonio en el quinto juego de las Finales para ganar el campeonato. - Ross D. Franklin

La evolución de aquel Brunson novato a ‘MVP’ de las Finales ha sorprendido a Barea.

“El primer año en Dallas él estaba medio a medio. Pero lo veía trabajando. Para el segundo año ya se empezaban a ver cosas buenas y para el tercero dije: ‘bueno… ya me van a retirar entonces’”, destacó Barea con humor al ver a Brunson desarrollarse como un potencial armador estrella del equipo.

“Lo tuve tres años. Compartiendo y trabajando con él dije: ‘este tipo va a ser mundial’. Es increíble. Es para seguirlo. Es demasiado”, concluyó.

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Fernando Ribas Reyes
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Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
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