J.J. Barea se rinde a Jalen Brunson: de pupilo a su jugador favorito

Luego de ver a su pupilo imponerse sobre los San Antonio Spurs en el quinto juego de la final de la NBA, el exenebeísta boricua José Juan Barea declaró a Jalen Brunson como su jugador favorito.

Brunson fue seleccionado como el Jugador Más Valioso de la serie final en el campeonato de los Knicks el sábado. Promedió 28.4 puntos por partido, incluidos los 45 que anotó en el quinto encuentro, en el que el conjunto neoyorquino selló el título.

En Puerto Rico, Barea sintió orgullo al ver en el tipo de jugador en que se ha convertido quien fuera su pupilo durante las últimas temporadas del boricua con los Mavericks de Dallas. Brunson militó con los Mavs de 2018 a 2022 y se fue a los Knicks como agente libre por un contrato de cuatro años y $104 millones.

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“Ver lo que hizo anoche (sábado): su coraje deportivo, su corazón. El equipo no estaba para ganar y él dijo ‘dame la bola a mí, que yo lo gano’. Es mi jugador favorito ahora”, dijo Barea a El Nuevo Día.

“Es armador, de cuerpo compacto y fuerte. Tiene todos los movimientos. En las malas y en las buenas se mantiene igual, siempre con buen ánimo. Le digo a mis hijos: ‘ese es al que tienen que mirar’”, agregó Barea.

Brunson le ha dado públicamente crédito al mayagüezano por su desarrollo.

Coincidieron en los Mavericks a partir de la temporada 2018-19, cuando Brunson era novato y Barea era un veterano de 12 campañas en la NBA y 34 años de edad.

La relación entre Brunson y Barea, dentro del camerino y en la cancha, se extendió hasta la temporada 2020-21, cuando Brunson comenzaba a perfilarse como candidato al premio de Mejor Sexto Hombre y el boricua ya iniciaba su transición como entrenador.

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La evolución de aquel Brunson novato a ‘MVP’ de las Finales ha sorprendido a Barea.

“El primer año en Dallas él estaba medio a medio. Pero lo veía trabajando. Para el segundo año ya se empezaban a ver cosas buenas y para el tercero dije: ‘bueno… ya me van a retirar entonces’”, destacó Barea con humor al ver a Brunson desarrollarse como un potencial armador estrella del equipo.