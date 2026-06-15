Willi Castro conecta un grand slam y Carlos Cortés releva como zurdo
El jardinero de los Rockies remolcó siete carreras, mientras el jugador de posición trabajó 1.2 entradas desde la loma
15 de junio de 2026 - 8:20 PM
15 de junio de 2026 - 8:20 PM
El jardinero de los Rockies de Colorado, Willi Castro, conectó dos cuadrangulares y remolcó siete carreras en la victoria 25-9 sobre los Athletics de Oakland, quienes recurrieron al jugador de posición puertorriqueño Carlos Cortés como relevista.
En la jornada dominical de las Grandes Ligas, el receptor coameño Víctor Caratini también se destacó al conectar un cuadrangular en la victoria de los Twins de Minnesota.
Castro bateó de 6-4, anotó tres carreras y produjo siete. Cuatro de esas impulsadas llegaron gracias a un grand slam que conectó en la octava entrada. El batazo recorrió 444 pies en el Las Vegas Ballpark.
Willi Castro GRAND SLAM!— MLB (@MLB) June 14, 2026
The @Rockies are at 22 RUNS and counting 🤯 pic.twitter.com/79ntOph293
Tras ese cuadrangular, los Athletics enviaron a la loma a Cortés, quien había jugado las primeras siete entradas en el jardín derecho. El puertorriqueño bateó de 4-1 con dos carreras impulsadas.
Cortés, quien tiene la capacidad de lanzar con ambas manos, trabajó 1.2 entradas y limitó a los Rockies a una sola carrera. En esta aparición utilizó únicamente su brazo izquierdo para enfrentar a los nueve bateadores que vio.
Por su parte, Caratini conectó un cuadrangular de dos carreras en la cuarta entrada para darle a los Twins una ventaja de 2-1, camino a una victoria de 5-4 sobre los Cardinals de San Luis.
MIN - Victor Caratini 2-run HR (4)— MLB Home Runs (@MLBHRs_) June 14, 2026
📏 411 ft | 💨 103.6 mph | 📐 29°
⚾️ 86.4 mph cutter (STL - RHP Michael McGreevy)
🏟️ Out in 30/30 parks 💣
STL (1) @ MIN (2)
🔻 4th#MNTwins pic.twitter.com/GJ48XDOvCy
El jonrón fue el quinto de la temporada para Caratini, quien batea para .289 en sus últimos 15 partidos.
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