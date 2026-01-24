Seahawks y Rams chocarán por el boleto al Super Bowl en la final de la NFC

Washington - Hasta cierto punto, el integrante de la línea defensiva de los Seahawks, Leonard Williams, anticipaba que el partido por el campeonato de la NFC se desarrollaría de esta manera: un tercer duelo en la campaña entre Seattle y los Rams de Los Ángeles, su rival de división.

Williams, pieza en la mejor defensa de la NFL en cuanto a puntos permitidos, ha visto de primera mano lo talentosa que es la ofensiva de los Rams, la más destacada de la liga.

Los Rams acumularon 581 yardas contra Seattle en diciembre, en un partido que los Seahawks finalmente ganaron 38-37 en tiempo extra.

Williams se siente bien con los jugadores que lo rodean y cómo responderán el domingo en Seattle por el pase al Super Bowl. El partido comenzará a las 7:30 p.m.

“Simplemente esperaba que sucediera de esta manera”, dijo Williams.

“Es interesante que pareciera que los Niners y Rams son los únicos dos equipos contra los que hemos jugado en más de un mes. Pero creo que es un testimonio de lo buena que ha sido esta división este año. Mucho respeto por ambos equipos, pero tengo aún más respeto y confianza en mi equipo. La forma en que lo hacemos sobre nosotros es especial para mí”.

Un poco más de un mes después de ese épico encuentro en tiempo extra, los Rams tienen una oportunidad de redención contra los Seahawks, los primeros preclasificados de la conferencia, con el pase al Super Bowl de por medio.

“No somos inmunes a entender las circunstancias y lo que el juego significa para el mundo exterior, y si podemos seguir jugando al fútbol o no, (pero) desde un punto de vista diario, operamos como de costumbre y nos preparamos para jugar”, dijo el quarterbacks de los Rams, Matthew Stafford, finalista para el premio al Jugador Más Valioso de la NFL 2025 de The Associated Press.

Los Rams ganaron por 21-19 el primer encuentro de la temporada en noviembre, liderados por una defensa que interceptó cuatro veces a Sam Darnold, el quarterback de los Seahawks.

Seattle superó a Los Ángeles en el segundo duelo en diciembre, viniendo de atrás en el último cuarto para convertirse en el primer equipo de la NFL en ganar con una conversión de dos puntos en tiempo extra.

“Creo que cada semana, obviamente, sin importar cuántas veces los hayamos enfrentado, estamos tratando de encontrar nuevas formas de atacarlos y formas de enfrentarlos”, dijo Williams. “Al mismo tiempo, creo que nuestro equipo hace un gran trabajo al hacerlo sobre nosotros cada día”.

Choque de estrategas

Un día después de cumplir 40 años, el entrenador de los Rams Sean McVay intentará ganar el título de la NFC por tercera vez con los Rams.

El estratega más joven en ganar un Super Bowl estaba profundamente frustrado después de que su equipo desperdició esa ventaja de 16 puntos en Seattle el mes pasado, pero no quiere que sus jugadores piensen demasiado en los dos recientes y emocionantes encuentros de estos equipos durante sus preparativos para el partido decisivo.

“Quieres tener cuidado de no perseguir fantasmas”, dijo McVay. “Se trata de una buena ejecución y buenos fundamentos. Son un gran equipo y son geniales en las tres fases. Nos gustaría pensar que cuando estamos en nuestro mejor momento, también somos bastante buenos”.

El mago ofensivo llegó al Super Bowl en su segunda temporada con los Rams. Mike Macdonald igualaría ese logro el domingo si el gurú defensivo puede llevar a los Seahawks al cuarto Super Bowl de la franquicia.

Reencuentro de Kupp

Los Rams se enfrentarán a su Jugador Más Valioso del Super Bowl 56 el domingo, cuando Cooper Kupp se midió nuevamente con su antiguo equipo.

Kupp ganó el premio de la AP al Jugador Ofensivo del Año en 2021 y la triple corona de recepciones durante esa temporada de campeonato en sus ocho prolíficos años con los Rams.

Kupp tuvo la segunda menor cantidad de yardas por recepción de su carrera para Seattle esta temporada, sin embargo, se mantuvo saludable casi todo el año después de que las lesiones incidieron en su salida de los Rams el año pasado.