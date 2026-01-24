Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesOtros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Seahawks y Rams chocarán por el boleto al Super Bowl en la final de la NFC

Seattle recibirá la visita de Los Ángeles en la jornada de este domingo

24 de enero de 2026 - 12:04 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Kyren Williams (23) y los Rams de Los Ángeles tratarán de ganar este domingo en la carretera. El juego ante Seattle iniciará a las 7:30 p.m. (Jeff Roberson)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington - Hasta cierto punto, el integrante de la línea defensiva de los Seahawks, Leonard Williams, anticipaba que el partido por el campeonato de la NFC se desarrollaría de esta manera: un tercer duelo en la campaña entre Seattle y los Rams de Los Ángeles, su rival de división.

RELACIONADAS

Williams, pieza en la mejor defensa de la NFL en cuanto a puntos permitidos, ha visto de primera mano lo talentosa que es la ofensiva de los Rams, la más destacada de la liga.

Los Rams acumularon 581 yardas contra Seattle en diciembre, en un partido que los Seahawks finalmente ganaron 38-37 en tiempo extra.

Williams se siente bien con los jugadores que lo rodean y cómo responderán el domingo en Seattle por el pase al Super Bowl. El partido comenzará a las 7:30 p.m.

“Simplemente esperaba que sucediera de esta manera”, dijo Williams.

“Es interesante que pareciera que los Niners y Rams son los únicos dos equipos contra los que hemos jugado en más de un mes. Pero creo que es un testimonio de lo buena que ha sido esta división este año. Mucho respeto por ambos equipos, pero tengo aún más respeto y confianza en mi equipo. La forma en que lo hacemos sobre nosotros es especial para mí”.

Un poco más de un mes después de ese épico encuentro en tiempo extra, los Rams tienen una oportunidad de redención contra los Seahawks, los primeros preclasificados de la conferencia, con el pase al Super Bowl de por medio.

“No somos inmunes a entender las circunstancias y lo que el juego significa para el mundo exterior, y si podemos seguir jugando al fútbol o no, (pero) desde un punto de vista diario, operamos como de costumbre y nos preparamos para jugar”, dijo el quarterbacks de los Rams, Matthew Stafford, finalista para el premio al Jugador Más Valioso de la NFL 2025 de The Associated Press.

Los Rams ganaron por 21-19 el primer encuentro de la temporada en noviembre, liderados por una defensa que interceptó cuatro veces a Sam Darnold, el quarterback de los Seahawks.

Seattle superó a Los Ángeles en el segundo duelo en diciembre, viniendo de atrás en el último cuarto para convertirse en el primer equipo de la NFL en ganar con una conversión de dos puntos en tiempo extra.

“Creo que cada semana, obviamente, sin importar cuántas veces los hayamos enfrentado, estamos tratando de encontrar nuevas formas de atacarlos y formas de enfrentarlos”, dijo Williams. “Al mismo tiempo, creo que nuestro equipo hace un gran trabajo al hacerlo sobre nosotros cada día”.

Choque de estrategas

Un día después de cumplir 40 años, el entrenador de los Rams Sean McVay intentará ganar el título de la NFC por tercera vez con los Rams.

El estratega más joven en ganar un Super Bowl estaba profundamente frustrado después de que su equipo desperdició esa ventaja de 16 puntos en Seattle el mes pasado, pero no quiere que sus jugadores piensen demasiado en los dos recientes y emocionantes encuentros de estos equipos durante sus preparativos para el partido decisivo.

Quieres tener cuidado de no perseguir fantasmas”, dijo McVay. “Se trata de una buena ejecución y buenos fundamentos. Son un gran equipo y son geniales en las tres fases. Nos gustaría pensar que cuando estamos en nuestro mejor momento, también somos bastante buenos”.

El mago ofensivo llegó al Super Bowl en su segunda temporada con los Rams. Mike Macdonald igualaría ese logro el domingo si el gurú defensivo puede llevar a los Seahawks al cuarto Super Bowl de la franquicia.

Reencuentro de Kupp

Los Rams se enfrentarán a su Jugador Más Valioso del Super Bowl 56 el domingo, cuando Cooper Kupp se midió nuevamente con su antiguo equipo.

Kupp ganó el premio de la AP al Jugador Ofensivo del Año en 2021 y la triple corona de recepciones durante esa temporada de campeonato en sus ocho prolíficos años con los Rams.

Kupp tuvo la segunda menor cantidad de yardas por recepción de su carrera para Seattle esta temporada, sin embargo, se mantuvo saludable casi todo el año después de que las lesiones incidieron en su salida de los Rams el año pasado.

Lideró a Seattle con cinco recepciones para 60 yardas el fin de semana pasada en su victoria de playoffs sobre los 49ers de San Francisco.

Tags
NFLPlayoffsSuper Bowl
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 24 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: