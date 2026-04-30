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Rockets y Pistons continúan con vida; Cleveland toma delantera 3-2 ante Toronto en playoffs de la NBA

Houston venció 99-93 a los Lakers; Detroit 116-109 a Orlando; y Cavaliers 125-120 a los Raptors

30 de abril de 2026 - 10:40 AM

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El alero de los Lakers de Los Ángeles LeBron James, centro, pasa el balón mientras el alero de los Rockets Tari Eason, izquierda, y el pívot Alperen Sengun defienden durante la primera mitad del quinto partido de la serie, la cual se trasladará a Houston. (Mark J. Terrill)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Los Ángeles - Jabari Smith Jr. anotó 22 puntos, Tari Eason sumó 18 y los Rockets de Houston evitaron la eliminación de los playoffs por segundo partido consecutivo con una victoria 99-93 sobre los Lakers en el quinto juego la noche del miércoles, recortando la ventaja de Los Ángeles en la serie de primera ronda a 3-2.

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Alperen Sengun aportó 14 unidades, nueve rebotes y ocho asistencias para los Rockets, que devolvieron la serie a Houston para el sexto juego la noche del viernes con una actuación aguerrida para sobreponerse al regreso de Austin Reaves a los Lakers.

Houston ganó dos seguidos incluso sin su máximo anotador, Kevin Durant, quien se perdió cuatro de los cinco partidos de la serie por lesiones.

Ningún equipo se ha recuperado jamás de un 0-3 para ganar una serie de playoffs de la NBA, pero los Rockets están a mitad de camino. Solo cuatro de los 159 que comenzaron una serie abajo 0-3 siquiera han forzado un séptimo encuentro.

LeBron James anotó 17 de sus 25 puntos en la segunda mitad y añadió siete asistencias, pero Los Ángeles perdió su segundo partido consecutivo después de robarse el terce juego con una remontada improbable en los últimos segundos del tiempo reglamentario.

Los equipos de James nunca han desperdiciado una ventaja de 2-0 en una serie en toda su carrera de 23 años en la NBA.

Reaves tuvo 22 unidades y seis asistencias en su regreso tras perderse nueve partidos por lesión con los Lakers, pero cometieron 15 pérdidas de balón, en su mayoría atroces, en su peor actuación de la serie y apenas su segunda derrota en 16 partidos en casa desde febrero.

Deandre Ayton registró 18 tantos y 17 rebotes para Los Ángeles, que sigue sin Luka Doncic. El campeón anotador de la NBA no parece estar cerca de volver tras una distensión en el tendón de la corva.

Detroit también evita la eliminación

Cade Cunningham anotó 45 puntos, un récord de la franquicia en playoffs, y los Pistons de Detroit, los mejores clasificados de la Conferencia Este, vencieron 116-109 al Magic de Orlando, octavos preclasificados, el miércoles por la noche en el quinto juego de su serie de primera ronda para evitar la eliminación.

Orlando lidera la serie 3-2 y tendrá una segunda oportunidad de avanzar en casa el viernes por la noche.

El Magic cayó a 0-10 en la historia de la franquicia como visitante en un quinto juego.

Detroit nunca estuvo en desventaja y se adelantó por 15 puntos al inicio del último cuarto. El Magic hizo un último intento, acercándose a tres con el sexto triple de Paolo Banchero a falta de 1:09. Banchero igualó a Cunningham con 45 unidades, también su mejor marca personal en playoffs, pero falló siete de 12 tiros libres.

Los Pistons esperan recuperarse al borde de la eliminación, como lo hicieron ante el Magic hace más de dos décadas.

Cleveland con ventaja de 3-2

Dennis Schroder anotó 11 de sus 19 puntos en el cuarto periodo, Evan Mobley encestó un par de triples decisivos en el tramo final y terminó con 23 puntos, y los Cavaliers de Cleveland remontaron para imponerse 125-120 a los Raptors de Toronto el miércoles por la noche en el quinto juego de su serie de primera ronda.

Cleveland lidera la serie 3-2. El sexto juego será el viernes por la noche en Toronto.

James Harden anotó 23 puntos y Donovan Mitchell sumó 19 para los Cavaliers.

RJ Barrett encabezó a Toronto con 25 puntos, mientras que Ja’Kobe Walter agregó 20 y Jamal Shead aportó 18 desde la banca. El alero All-Star Brandon Ingram salió del partido en el segundo cuarto por una inflamación en el talón derecho.

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Lakers de Los ÁngelesRockets de HoustonNBA PlayoffsPistons de DetroitRaptors de Toronto
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