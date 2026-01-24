Patriots buscan su primer pase al Super Bowl desde 2018 al visitar a los Broncos

Massachusetts - Drake Maye tiene la oportunidad de lograr algo con los Patriots que ni Tom Brady fue capaz.

Maye espera vencer a los Broncos en el juego de campeonato de la AFC en Denver el domingo (4:00 p.m.) y llevar a Nueva Inglaterra al Super Bowl por primera vez desde 2018.

Los Patriots nunca han ganado un juego de playoffs en Denver, perdiendo en los cuatro intentos que han tenido, dejando a Brady con un récord de 0-3.

“Solo el campeonato de la AFC y la oportunidad de ir al Super Bowl sería enorme. Sé que sería una victoria importante”, dijo Maye.

Los Patriots avanzaron a su 14º juego de campeonato de la Conferencia Americana en los últimos 25 años el domingo cuando vencieron 28-16 a los Texans de Houston en Foxborough. Denver venció a Buffalo 33-30 para acceder al juego por el título de la conferencia.

Nueva Inglaterra y Denver terminaron ambos con un récord de 14-3 en la temporada regular, pero los Broncos ganaron el desempate por la ventaja de jugar en casa porque tuvieron un mejor récord contra oponentes comunes: Denver venció a los Raiders dos veces esta temporada, pero los Patriots perdieron contra ellos.

Esa derrota, ante el peor equipo de la NFL en el primer juego de la era de Mike Vrabel, lleva a Nueva Inglaterra a uno de los entornos más inhóspitos de la liga.

Además del público electrizante, los Patriots también tendrán que lidiar con un ambiente de bajo oxígeno al que no tendrán la oportunidad de aclimatarse.

“Es un poco de lo que hemos estado haciendo en la carretera toda la temporada. Tienen un gran equipo, así que vamos a enfrentar un desafío difícil. Pero estoy deseando salir allí y tener la oportunidad de posiblemente celebrar en un campo visitante, sería bastante especial”, dijo Maye, quien ha guiado a los Patriots a un récord de 8-0 como visitantes esta temporada.

El último equipo en salir invicto de visitante con un nuevo entrenador fueron los 49ers de San Francisco bajo el mando de George Seifert en 1989; y terminó con su triunfo en el Super Bowl.

“El entrenador (Vrabel) siempre ha dicho que somos ‘Guerreros de la Carretera’, así que estamos tratando de encontrar eso una vez más y terminar fuerte lo que hemos hecho este año”, dijo Maye.

El quarterback de los Broncos Bo Nix perdió lo que resta de temporada por una lesión. (Bart Young)

Los Broncos tienen un récord de 18-5 en juegos de playoffs en casa en toda su historia, pero estarán sin su quarterback titular Bo Nix, quien se rompió el tobillo cerca de la final de la victoria en la ronda divisional sobre Buffalo.

En su lugar, la ofensiva será liderada por el ex Patriot Jarrett Stidham, quien no ha lanzado un pase desde 2023.

Es por eso que Nueva Inglaterra abrió como favorito por 5½ puntos, el mayor visitante favorito en un juego de campeonato de conferencia. La línea se ha movido desde entonces a más de 4½ para Denver.

“Siempre sentimos que no importa lo que otros tengan que decir, todavía tenemos algo que demostrar. Estamos tratando de siempre demostrarnos a nosotros mismos que tenemos razón y no tratar de demostrar que otros están equivocados. Esa es un poco la filosofía que hemos tenido durante mucho tiempo”, dijo el cornerback Marcus Jones, quien devolvió una intercepción para un touchdown contra Houston.

Ganen o pierdan, los Patriots podrían tener problemas para regresar a Nueva Inglaterra: se espera que una gran tormenta deje cubierto su hogar con poco más de un pie de nieve.

Vrabel dijo que el equipo está preparado si no puede salir de Denver el domingo por la noche.