Vaqueros escapan de Manatí con su primera victoria del torneo 2026 del BSN

Los Vaqueros de Bayamón, campeones defensores, obtuvieron el miércoles su primera victoria del torneo 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN) al salir airosos, 73-71, contra los Osos de Manatí en el Coliseo Juan Aubín Cruz Abreu.

Fue el segundo partidos de los Vaqueros sin importados. Atraviesan por una sanción de tres encuentros con los refuerzos fuera debido a una violación al Tope Contractual Colectivo e Impuesto de Lujo en el reglamento general de 2025.

Bayamón juega para 1-1 luego de perder el partido inaugural contra los Cangrejeros de Santurce el pasado domingo.

El quinteto de la Ciudad del Chicharrón se llevó la primera mitad 42-31.

Manatí logró acercarse en el marcador en el cuarto parcial. Abajo por dos con segundos en el reloj, obligaron un erroe en el saque de Javier Mojica a Gary Browne.

PUBLICIDAD

Con la oportunidad de empatar o ganar el juego, Jamil Wilson realizó un tiro forzado detrás del arco que rebotó en el aro para dar acabado el encuentro.

Los Osos cayeron a 0-2 luego de también perder el domingo en casa ante los Atléticos de San Germán.

Browne lideró a los Vaqueros con 15 puntos, siete rebotes y cinco asistencias. Mojica tuvo 10 de sus 12 puntos en la primera parte. Renalndo Balkman, quien recibió una cortadura en la frente durante la acción, también logró 12 tantos, Luis “Pelacoco” Hernández coló 10, al igual que Javier Esquerra. El banco vaquero produjo 25 unidades.