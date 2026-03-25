“Me picaba bastante la vena”: Felo Rivera asume nuevo rol con los Osos tras varios años de ausencia en el BSN

Félix “Felo” Rivera estuvo apenas tres años alejado del Baloncesto Superior Nacional (BSN). Una llamada de los Osos de Manatí lo trajo de regreso sin pensarlo demasiado.

Luego de más de dos décadas como apoderado —y en ocasiones como dirigente— Rivera regresó a la liga en 2026 como gerente de operaciones del conjunto, sustituyendo al legendario técnico Flor Meléndez.

“Me llamaron para ayudarlos en la parte del baloncesto. Estoy envuelto en la parte técnica, ayudando a Iván (Ríos, dirigente), a los coaches, bregando con los jugadores y refuerzos. Ese es mi rol. Contento de estar de nuevo. Me picaba bastante la vena”, dijo Rivera, de 72 años, a El Nuevo Día.

El también ingeniero y expresidente del BSN conquistó un campeonato en 2006 con los Criollos de Caguas, franquicia que posteriormente se trasladó a Quebradillas, donde obtuvo otro título en 2013 con los Piratass

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Su regreso también representa una vuelta a Manatí, municipio donde operó la franquicia en 2015 y 2016 bajo el nombre de Atenienses, antes de mudarse nuevamente, en esa ocasión a Fajardo.

“Tengo la ventaja que conozco a la gente, a los fanáticos y al alcalde. Se me hace más fácil entrar en esta transición. Llevo un mes trabajando con el grupo”, dijo.

“A mí Manatí me gustó mucho los años que estuve allí. La acogida ha sido bien buena por la gente. Me di a conocer en el pueblo y conozco muy bien lo que pasa. Hay un buen respaldo. La organización del equipo, de Ozuna (apoderado) y su gente hace mucho mercadeo. Mantiene buena comunicación con el pueblo”, comentó.

La etapa de Rivera como apoderado en el BSN concluyó en 2021, cuando vendió la franquicia a Héctor Horta para reactivar a los Gigantes de Carolina.

Iván Ríos, dirigente de los Osos de Manatí en el BSN. (Suministrada)

Rivera se integró a un equipo que busca dejar atrás la temporada 2025, en la que terminó con la peor marca entre las 12 franquicias.

La caída fue marcada, especialmente tras haber estado en 2024 a una sola victoria de conquistar el campeonato en una final a siete juegos ante los Criollos.

Manatí inauguró su temporada el pasado domingo en el Coliseo Juan Aubín Cruz Abreu con una derrota 99-92 ante los Atléticos de San Germán.

“Vamos a tratar de ayudarlos con experiencia, a que progresen y tengan una buena temporada. Es mi rol. Tenemos mucho trabajo porque es un equipo bien distinto al del pasado año. Hay ocho jugadores nuevos en la plantilla y eso hace más complicado la transición”, indicó Rivera.

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Jonathan Rodríguez, Tyquan Rolón, Alex Abreu, Raymond Cintrón y E.J. Crawford son parte de las caras nuevas. El centro Tyler Davis retornó luego de ausentarse en 2025.

“Veo el equipo muy bien. Tienen muchas ganas... se llevan bien. En ese juego nos tocó un equipo de San Germán excelente. Hizo 99 puntos. No se pudo detener en los momentos clave. Pero nuestro equipo jugó bien. Hay talento. La liga está complicada porque los equipos con tres refuerzos y con el talento nativo que hay, la competencia es dura toda las noches”, añadió.

Los Osos comenzaron una nueva temporada sin canasteros de impacto como Alex Morales y Ethan Thompson, ambos con contratos de dos vías en la NBA. Tampoco están disponibles por lesión Jhivvan Jackson e Ismael Yomar Cruz.

“Son una bajas gigantescas. Los cuatro jugadores que están fuera pudieran ser titulares en el equipo. Con esos cuatro, y tres refuerzos, es un equipo. Pero tenemos que compensar con los que están y los que están son muy buenos. Tienen mucho deseo”, señaló el también exgerente general del Equipo Nacional.

Los Osos recibirán este miércoles a los Vaqueros de Bayamón en busca del primer triunfo del año.