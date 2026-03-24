Continúa investigación del BSN por video satírico sobre apoderados

El Baloncesto Superior Nacional (BSN) mantiene bajo investigación la controversia generada por el video de sátira sobre los apoderados que circuló recientemente en redes sociales, sin que hasta el momento se haya tomado una determinación oficial.

El director de torneo de la liga, Ricardo Carrillo, confirmó que el proceso continúa en curso y que se encuentran en la etapa de recopilación de información.

“Ese asunto todavía está sin decidirse. Se encuentra en etapa de investigación. Hemos enviado comunicaciones solicitando cierta evidencia y estamos en ese proceso. Como se indicó ayer, no vamos a hacer ningún tipo de expresión adicional hasta que esto concluya. Esa es una directriz del BSN”, expresó Carrillo.

La postura de la liga se produce un día después de que el contenido generara reacciones en el entorno del baloncesto local al presentar de forma satírica a figuras vinculadas a las franquicias del torneo, y de que el BSN anunciara la emisión de una orden para mostrar causa a los Vaqueros de Bayamón, en la que se les requiere explicar por qué no deben ser sancionados en relación con el video.

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El organismo añadió en un comunicado de prensa que ya se habían emitido “las órdenes pertinentes” como parte del proceso correspondiente, sin ofrecer detalles adicionales sobre el contenido del material ni su origen, debido a que el caso se encuentra bajo investigación.

Sin embargo, trascendió que el video bajo evaluación podría corresponder a uno difundido por Jorge Pabón, “El Molusco”, en el que se satiriza una reunión de apoderados del BSN vinculada a la sanción impuesta a los campeones defensores por una violación al tope contractual tras el pago de un bono a Rayjon Tucker en 2025.

La sanción obligó a los Vaqueros a iniciar la temporada 2026 sin sus importados durante los primeros tres partidos, además de enfrentar una multa de $50,000 y la pérdida de sus turnos en el sorteo de jugadores de nuevo ingreso del próximo año, luego de desistir de la apelación presentada ante la Federación de Baloncesto de Puerto Rico.

El equipo ya cumplió el primero de esos compromisos el domingo, cuando perdió 78-77 ante los Cangrejeros de Santurce.

De cara a la nueva campaña, la franquicia anunció como refuerzos al exenebeísta Jae Crowder, así como a Jaylin Galloway y Xavier Cooks.

Ponce y Santurce anuncian refuerzos

Los Leones de Ponce y los Cangrejeros de Santurce anunciaron esta semana la contratación de nuevos refuerzos de cara a la temporada 2026 del BSN.

En el caso de los subcampeones Leones, informaron que el centro Isaiah Hicks será su tercer importado. Hicks, de 6’9” de estatura, viene de ver acción en Corea del Sur y fue campeón de la NCAA en 2017 con la Universidad de North Carolina. Además, cuenta con experiencia en la NBA con los Knicks de Nueva York y los Hornets de Charlotte.

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“Ha sido bien difícil el mercado de jugadores disponibles y, con las nuevas reglas que limitan a seis cambios en total, incluyendo los cambios por lesión, había que ser pacientes y seguir trabajando para conseguir el jugador indicado. Afortunadamente, la oportunidad con Hicks surgió y la pudimos aprovechar, pues es un jugador que viene en ritmo y ya tuvo buen desempeño en el BSN”, expresó el gerente general Gabriel Ortiz mediante declaraciones escritas.