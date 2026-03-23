Malik Beasley enciende el BSN: talento, polémica y un mensaje claro

Bayamón - Mientras su futuro en la NBA permanece en suspenso por una investigación federal y de la liga, Malik Beasley dejó claro que su presente está en Santurce, con un objetivo definido: ganar un campeonato.

El refuerzo de los Cangrejeros en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) debutó oficialmente el domingo, en el inicio de la temporada 2026. El canastero de 29 años lideró la ofensiva de Santurce ante los Vaqueros de Bayamón con 21 puntos, ocho rebotes y dos asistencias.

Además, se hizo notar por los intercambios que protagonizó tanto con jugadores como con fanáticos de Bayamón en el Coliseo Rubén Rodríguez, así como por interrumpir momentáneamente la presentación del artista urbano De La Ghetto.

Sin embargo, señaló en entrevista con periodistas al final del partido —que Santurce ganó 78-77— que su plan es completar la temporada con la franquicia santurcina.

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“Yo no vine aquí solo a jugar. Vine a ganar un campeonato con el equipo. Y si pasan cosas buenas, Dios mediante, podré regresar a donde debo estar”, respondió al ser cuestionado sobre si su compromiso es con el equipo o si persigue objetivos individuales.

“Mientras esté aquí, quiero que los fanáticos sepan que soy un líder dentro y fuera de la cancha. Estoy aquí para encender a la fanaticada y que todos la pasemos bien. Es un ‘win-win’ para todos: los fanáticos, yo y la organización. Cuando el equipo gana, las cosas individuales llegan”, añadió.

Beasley lleva cerca de un año sin jugar, luego de que su agencia libre quedara congelada tras ser vinculado en 2025 a una investigación federal y de la NBA por presuntas apuestas deportivas, relacionadas con la temporada 2023-24 cuando militaba con los Bucks de Milwaukee. Aunque el jugador no ha sido acusado, los equipos han optado por tomar distancia mientras se esclarece la situación.

Malik Beasley aportó 21 puntos, ocho rebotes y dos asistencias. (Suministrada / BSN)

El jugador de 6′4″ acumula nueve temporadas en la NBA. Su más reciente participación fue en la campaña 2024-25, cuando vistió el uniforme de los Pistons de Detroit y promedió 16.3 puntos en 82 partidos, incluyendo 319 triples, cifra que representó un récord de franquicia.

“La liga es increíble”

Beasley no ocultó su entusiasmo por su debut en Puerto Rico, y destacó el ambiente que se vivió en el llamado Rancho Vaquero, muy distinto al que había experimentado previamente en Orlando para el amistoso que ambos quintetos jugaron.

“Sí, definitivamente. Ya había tenido la experiencia en Orlando, pero eso fue allá, no aquí en Puerto Rico, y era solo en la parte baja del coliseo. Tenía muchas ganas de venir a jugar frente a esta fanaticada, especialmente contra los campeones defensores”, expresó.

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El escolta, además, dejó claro que su estilo competitivo incluye una conexión directa con el público, algo que se evidenció durante el encuentro. “Así soy yo. Si veo a alguien en las gradas, voy a animarlos. Estoy muy contento de estar aquí y de poder jugar”, agregó.

Al ser cuestionado sobre si la intensidad del partido cumplió con sus expectativas, así como sobre la última posesión —que culminó con jugadores de ambos equipos disputando el balón en el suelo—, Beasley afirmó que el encuentro estuvo a la altura de lo esperado y reconoció el alto nivel de fisicalidad del juego.

“Sí, absolutamente, al 100%. No me cantaron algunas faltas, me tiraron bastante al piso, pero me voy a acostumbrar. La liga es increíble. Estoy contento de haber tomado la decisión correcta al venir acá y listo para seguir”, sostuvo.

“Fue como un partido de ‘playoffs’. Para ser el primer juego de la temporada, ese ambiente fue una locura. Estamos contentos con la victoria. Sabemos lo que ellos nos hicieron el año pasado. Yo no estaba aquí, pero sabíamos que era un juego de mensaje”, argumentó.

Beasley también aclaró el momento que protagonizó durante el calentamiento, cuando continuó su rutina mientras se desarrollaba la presentación del artista urbano De La Ghetto, lo que fue interpretado por algunos como un gesto de desinterés. El canastero aseguró que no tuvo intención de enviar ningún mensaje ni de faltar el respeto.

“No estaba tratando de enviar ningún mensaje. Sé que es un artista muy talentoso y no quise ser irrespetuoso. Pero soy jugador y estoy listo para jugar. Esto es un juego de baloncesto, no un concierto. Sin faltarle el respeto, simplemente estaba listo para jugar”, expuso.

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Una llamada oportuna

Beasley explicó que su llegada al BSN se dio en un momento en el que buscaba retomar ritmo competitivo, tras recibir el acercamiento de Bad Bunny y la organización santurcina.

El escolta aseguró que conocía la liga y que ve en Santurce el escenario ideal para aportar a un equipo que considera listo para dar el siguiente paso.