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Cangrejeras en control de los cuartos de final con triunfo sobre Juncos

Santurce domina la Sección A con su victoria número 22 del torneo de la Liga de Voleibol Superior Femenino

26 de marzo de 2026 - 11:54 PM

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Helena Grozer, de las Cangrejas, completa un ataque contra las Valencianas. (Heriberto Rosario )
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las Cangrejeras de Santurce lograron su segunda victoria consecutiva en la continuación de los cuartos de final de la Liga de Voleibol Superior Femenina (LVSF) en la Sección A al imponerse el miércoles en tres parciales frente a las Valencianas de Juncos.

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Esta fue la victoria número 22 del conjunto santurcino, sumando fase regular y postemporada, en una temporada 2026 en la que aún no conocen la derrota.

Para las Valencianas, fue su primer partido de la postemporada, ahora con marca de 0-1. El otro equipo en esta sección, las Pinkin de Corozal, también juega para 0-1.

Los marcadores del encuentro fueron 25-23, 25-19, 25-23.

Las Cangrejeras vinieron de atrás en el primer parcial, cerrándolo con un avance de 9-3. En el segundo set, llegaron al punto de set 24-20 con un bloqueo sobre Leandra Mangual y aseguraron el parcial con un remate efectivo de Helena Grozer por zona cuatro, tomando ventaja de dos sets a cero.

En el tercer parcial, luego del tiempo técnico dominado por Santurce con ventaja mínima de 16-15, se registraron empates del 16 al 22.

El cierre lo definieron las Cangrejeras con dos remates consecutivos: uno de Tamara Otene por zona cuatro y otro de Neira Ortiz por el medio, para alcanzar el punto de set 24-22. Finalmente, Otene selló el parcial y la victoria 25-23 con otro remate positivo por zona cuatro.

En las estadísticas colectivas, Santurce dominó 12-6 en bloqueos, 3-1 en servicios directos y 28-26 en pases. Juncos salió mejor 54-49 en defensas, 43-39 en ataques y 12-10 en asistencias.

La ofensiva cangrejera se distribuyó entre Tamara Otene (13 puntos), Andrea Rangel (12) y Helena Grozer (10).

Por Juncos, Haley Bush y Leandra Mangual finalizaron con 13 puntos cada una y 10 de Kelly Sánchez.

La acción en la Sección A continúa este viernes cuando las Santurce visite a las Pinkin en la cancha Carmen Z. Figueroa, desde las 8:00 p.m.

En la Sección B, las Criollas de Caguas (1-0) reciben en el Coliseo Roger Mendoza Vidal a las Leonas de Ponce (1-0), desde las 8:20 p.m. el jueves.

Tags
Cangrejeras de SanturceValencianas de JuncosLiga de Voleibol Superior Femenino
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