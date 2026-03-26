Cangrejeras en control de los cuartos de final con triunfo sobre Juncos
Santurce domina la Sección A con su victoria número 22 del torneo de la Liga de Voleibol Superior Femenino
26 de marzo de 2026 - 11:54 PM
26 de marzo de 2026 - 11:54 PM
Las Cangrejeras de Santurce lograron su segunda victoria consecutiva en la continuación de los cuartos de final de la Liga de Voleibol Superior Femenina (LVSF) en la Sección A al imponerse el miércoles en tres parciales frente a las Valencianas de Juncos.
Esta fue la victoria número 22 del conjunto santurcino, sumando fase regular y postemporada, en una temporada 2026 en la que aún no conocen la derrota.
Para las Valencianas, fue su primer partido de la postemporada, ahora con marca de 0-1. El otro equipo en esta sección, las Pinkin de Corozal, también juega para 0-1.
Los marcadores del encuentro fueron 25-23, 25-19, 25-23.
Las Cangrejeras vinieron de atrás en el primer parcial, cerrándolo con un avance de 9-3. En el segundo set, llegaron al punto de set 24-20 con un bloqueo sobre Leandra Mangual y aseguraron el parcial con un remate efectivo de Helena Grozer por zona cuatro, tomando ventaja de dos sets a cero.
En el tercer parcial, luego del tiempo técnico dominado por Santurce con ventaja mínima de 16-15, se registraron empates del 16 al 22.
El cierre lo definieron las Cangrejeras con dos remates consecutivos: uno de Tamara Otene por zona cuatro y otro de Neira Ortiz por el medio, para alcanzar el punto de set 24-22. Finalmente, Otene selló el parcial y la victoria 25-23 con otro remate positivo por zona cuatro.
En las estadísticas colectivas, Santurce dominó 12-6 en bloqueos, 3-1 en servicios directos y 28-26 en pases. Juncos salió mejor 54-49 en defensas, 43-39 en ataques y 12-10 en asistencias.
La ofensiva cangrejera se distribuyó entre Tamara Otene (13 puntos), Andrea Rangel (12) y Helena Grozer (10).
Por Juncos, Haley Bush y Leandra Mangual finalizaron con 13 puntos cada una y 10 de Kelly Sánchez.
La acción en la Sección A continúa este viernes cuando las Santurce visite a las Pinkin en la cancha Carmen Z. Figueroa, desde las 8:00 p.m.
En la Sección B, las Criollas de Caguas (1-0) reciben en el Coliseo Roger Mendoza Vidal a las Leonas de Ponce (1-0), desde las 8:20 p.m. el jueves.
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