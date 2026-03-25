Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesVoleibol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Consiguen las Leonas su primer triunfo de los cuartos de final en el Voleibol Superior

Derrotaron a las Atenienses de Manatí, que están en aprietos con 0-2 en el ‘todos contra todos’ de la sección B

25 de marzo de 2026 - 9:39 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las Leonas de Ponce bloquean un remate de Shaylee Myers, de las Atenienses de Manatí. (Facebook)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las Leonas de Ponce consiguieron su primer triunfo de la postemporada de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF) el martes, al derrotar 3-1 como visitantes a las Atenienses de Manatí en el Coliseo Juan Aubín Cruz.

RELACIONADAS

Para Manatí fue la segunda derrota del ‘round robin’ de cuartos de final en la Sección B, tras perder su primer desafío ante las Criollas de Caguas, que al igual que Ponce ahora tienen 1-0.

Las Leonas y las Criollas se medirán ahora este jueves.

En este todos contra todos de cuartos de final, cada equipo jugará cuatro partidos, dos contra cada rival de grupo. Dos de los tres equipos adelantan a semifinales.

La victoria de Ponce en Manatí fue por parciales de 21-25, 25-22, 25-22, 31-29.

Con el partido 2-1 a favor de las Leonas, y el cuarto parcial nivelado a 29 en puntos extra, la defensa de Manatí se retiró anticipando un ataque potente de la norteamericana Sherridan Atkinson desde la zona zaguera. Pero Atkinson aprovechó la lectura defensiva, suavizó el remate y lo colocó en la posición 6, para colocar la acción en ‘match point’.

En la siguiente jugada, Ponce cerró el partido con un bloqueo sobre Karla Santos.

La ofensiva ponceña se repartió entre Atkinson, quien acumuló 36 puntos, con 35 ataques y un bloqueo, y Abby Akey con 14 unidades.

Por las Atenienses, Emily Elliott sumó 21 puntos, Karla Santos 16 y Solimar Cestero 10.

Las Leonas superaron a Manatí 13-7 en bloqueos y 6-2 en servicios directos.

La acción de los cuartos de final continúa este miércoles en la Sección A cuando las Cangrejeras de Santurce reciban a las Valencianas de Juncos en el Coliseo Roberto Clemente, desde las 8:12 p.m.

Santurce marcha invicto en la temporada, tras concluir la fase regular con 20-0 y ganar su primer choque del todos contra todos sobre Corozal (0-1).

Tags
Liga de Voleibol Superior FemeninoLeonas de PonceAtenienses de Manatí
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 25 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: