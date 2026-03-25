Consiguen las Leonas su primer triunfo de los cuartos de final en el Voleibol Superior

Las Leonas de Ponce consiguieron su primer triunfo de la postemporada de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF) el martes, al derrotar 3-1 como visitantes a las Atenienses de Manatí en el Coliseo Juan Aubín Cruz.

Para Manatí fue la segunda derrota del ‘round robin’ de cuartos de final en la Sección B, tras perder su primer desafío ante las Criollas de Caguas, que al igual que Ponce ahora tienen 1-0.

Las Leonas y las Criollas se medirán ahora este jueves.

En este todos contra todos de cuartos de final, cada equipo jugará cuatro partidos, dos contra cada rival de grupo. Dos de los tres equipos adelantan a semifinales.

La victoria de Ponce en Manatí fue por parciales de 21-25, 25-22, 25-22, 31-29.

Con el partido 2-1 a favor de las Leonas, y el cuarto parcial nivelado a 29 en puntos extra, la defensa de Manatí se retiró anticipando un ataque potente de la norteamericana Sherridan Atkinson desde la zona zaguera. Pero Atkinson aprovechó la lectura defensiva, suavizó el remate y lo colocó en la posición 6, para colocar la acción en ‘match point’.

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En la siguiente jugada, Ponce cerró el partido con un bloqueo sobre Karla Santos.

La ofensiva ponceña se repartió entre Atkinson, quien acumuló 36 puntos, con 35 ataques y un bloqueo, y Abby Akey con 14 unidades.

Por las Atenienses, Emily Elliott sumó 21 puntos, Karla Santos 16 y Solimar Cestero 10.

Las Leonas superaron a Manatí 13-7 en bloqueos y 6-2 en servicios directos.

La acción de los cuartos de final continúa este miércoles en la Sección A cuando las Cangrejeras de Santurce reciban a las Valencianas de Juncos en el Coliseo Roberto Clemente, desde las 8:12 p.m.