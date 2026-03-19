Las Cangrejeras pasan la página del invicto y apuntan a los playoffs en la LSVF

Las Cangrejeras de Santurce cerraron la temporada regular con marca de 20-0, logrando la cuarta temporada invicta en la historia del Voleibol Superior Femenino, que comenzó en 1968.

Santurce logró la perfección el miércoles con una victoria 3-1 sobre las Atenienses de Manatí.

Las otras temporadas y franquicias invictas fueron: las Pinkin de Corozal en 1982, las Leonas de Ponce en 1989 y las Criollas de Caguas en 2005.

Ahora, el equipo pone la mira en la postemporada, que iniciará este fin de semana, consciente de que todos los equipos empezarán de cero y algunos se han reforzado para la lucha por el campeonato.

Santurce no solo terminó invicto, sino que cedió apenas tres puntos en el standing. De los 20 juegos, fueron a cinco sets en solo tres de ellos; los otros 17 resultados fueron por 3-0 o 3-1.

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A pesar de ello, las Cangrejeras no se sienten completas y buscan seguir mejorando.

“El enfoque ha sido que tenemos que, primero, mantenernos saludables, y, segundo, seguir buscando la manera de ser más consistentes cada día, práctica y juego, sabiendo que la segunda parte de la temporada va a ser diferente porque todos los equipos se reforzarán”, dijo el asistente de las Cangrejeras, Javier Gaspar, a El Nuevo Día.

La postemporada de las Cangrejeras iniciará por la etapa de ‘todos contra todos’ del Grupo A junto a las Pinkin de Corozal y las Valencianas de Juncos.

En el Grupo A jugarán las Criollas de Caguas, las Atenienses de Manatí y las Leonas de Ponce.

Cada equipo jugará dos partidos contra cada rival de grupo. Los mejores dos de cada grupo avanzarán a las semifinales.

Naturalmente, las Cangrejeras jugaron la temporada regular invictas ante sus rivales del Grupo A, cediendo solo tres sets combinados en ocho juegos contra Pinkin y Valencianas.

Sin embargo, no se sienten dominantes, sobre todo porque esos equipos cambiaron su plantilla de cara a la postemporada.

“Comenzando desde el sábado, ese ‘todos contra todos’ va a ser totalmente distinto a lo que hemos visto. Tenemos que seguir preparándonos, preocupándonos por nosotros mismos, entrenando fuerte y siendo más consistentes cada día para ser la mejor versión posible”, dijo Gaspar.

Las Pinkin se reforzaron con la central estadounidense Barakat Rahmon, de 6′1″ de estatura y egresada de la Universidad de Houston, con poder ofensivo. Fue anunciada este jueves.

Juncos está en planes de reforzarse, pero aún no ha anunciado ninguna contratación, según informó el director del torneo, Rafael “Picky” Servera.

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Santurce ha sido una máquina de eficiencia, con hasta cuatro jugadoras en doble dígito de puntos incluso en juegos a tres sets.

A pesar de algún susto en partidos de cinco sets, el equipo nunca ha perdido la sed de victoria y ha dominado progresivamente los resultados.

“Se ha hecho un excelente trabajo para que los entrenamientos sean lo suficientemente retantes y que el enfoque y hambre competitiva se mantengan”, dijo Gaspar.

“Las muchachas lo han demostrado particularmente en la segunda mitad de la temporada regular, cuando se comenzó a comentar que ese equipo puede terminar invicto... cuando se decía en las redes: ‘¡Entréguenle el trofeo!’. Nosotros no nos creemos eso".