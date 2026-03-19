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Santurce se une a la historia: terminan invictas las Cangrejeras del Voleibol Superior

Son el primer equipo en 21 años en lograr récord perfecto durante la temporada regular

19 de marzo de 2026 - 10:06 AM

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Ana Sofía Jusino en un ataque por las Criollas, que aseguraron el miércoles la segunda posición. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las Cangrejeras de Santurce completaron el miércoles una temporada regular de ensueño al conseguir su vigésima victoria sin derrotas, igualando a otros tres equipos en la historia de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF) en lograr dicha hazaña.

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Con su victoria 3-1 sobre las Atenienses de Manatí, por parciales de 25-22, 25-21, 21-25, 25-20, las Cangrejeras se convirtieron en el primer equipo en 21 años en cerrar con récord perfecto el torneo regular.

Santurce terminó la primera etapa con 20-0 y 57 puntos. Busca recuperar el trono que conquistó en 2024.

El último equipo en terminar una temporada regular invicto fue precisamente Caguas, en 2005. Le precedieron Corozal (1982) y Ponce 1989).

Kara McGhee lució en la victoria de las Cangrejeras con 19 puntos, seguida por Tamara Otene con 14, Helena Grozer con 13 y la central de la Selección Nacional, Neira Ortiz, con 12.

Por Manatí, Emily Elliot lideró con 17 puntos, seguida por Karla Santos con 16 y Elise Goetzinger con 10.

Las Atenienses, que ya completaron también su calendario de 20 juegos, se encuentran hasta ahora en la cuarta posición con 22 puntos y récord de 7-13.

Restando un solo partido de la temporada regular, este jueves entre las Leonas de Ponce y las Pinkin en su cancha en Corozal, faltan por definirse dos posiciones.

TABLA DE POSICIONES

Actualizado con los juegos del miércoles, 18 de marzo.
Actualizado con los juegos del miércoles, 18 de marzo. (FPV)

Para Corozal el resultado de esta noche no tendrá consecuencias pues también aseguró su posición, la tercera, con 27 unidades y marca de 9-10. Pero en cambio, una victoria de Ponce sobre las Pinkin este jueves, sin importar en cuántos parciales sea, le permtirá a las Leonas ascender a la cuarta casilla y desplazar a Manatí.

Al momento Ponce tiene récord de 7-12 con 21 puntos, dos más que las sotaneras Valencianas de Juncos.

Los seis equipos de la temporada regular jugarán todos en las series, pero el orden en que concluyan tiene importancia para definir cómo podrían ser los cruces más adelante en las semifinales.

Caguas asegura el segundo

Las campeonas defensoras Criollas de Caguas hicieron su parte el miércoles al concluir la fase regular con una victoria en su cancha Roger Mendoza, pero tuvieron que venir de atrás para superar en cinco parciales a las Valencianas, por parciales de 17-25, 19-25, 25-15, 25-15, 15-10.

Con el triunfo, Caguas culmina con marca de 10-10 y 31 puntos. Juncos, por su parte, obtuvo un punto en la derrota y finaliza con récord de 6-14 y 19 puntos.

Jenaisya Moore lució con 22 puntos por Caguas, seguida por Valeria Flores y Alexandra Sczech con 12 unidades cada una. Génesis Collazo y Alba Hernández aportaron 10 puntos por igual.

Por Juncos, Kelly Sánchez anotó 14 puntos, mientras que Marcelle Báez y Haley Busch aportaron 11 cada una.

Definido el cuadro de primera ronda

Las series de cuartos de final, primera ronda de la postemporada, se jugarán en formato de todos contra todos, pero divididos en dos secciones de tres equipos cada uno.

En la sección A estarán Santurce (1), Corozal (3) y Juncos (6). En la sección B jugarán entre sí Caguas (2), Manatí y Ponce, indistintamente en qué posiciones concluyan estos últimos dos equipos.

Tags
Cangrejeras de SanturceLiga de Voleibol Superior FemeninoCriollas de Caguas
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