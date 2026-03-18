Anuncian la Clase 2026 del Salón de la Fama del Voleibol de Puerto Rico

La Clase 2026 del Salón de la Fama del Voleibol de Puerto Rico contará con una combinación histórica de talento, incluyendo por primera vez a exponentes del voleibol de playa, además de figuras destacadas del voleibol de cancha, técnicos, propulsores y exaltaciones póstumas, informó este miércoles el presidente del organismo, Pedrito Rodríguez, durante una conferencia de prensa.

La ceremonia de exaltación se llevará a cabo el 12 de abril en el Recinto Metro de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y marcará la sexta edición del evento. La Clase 2026 estará compuesta por 22 integrantes.

La apoderada Rosario Vega de Raíces será exaltada póstumamente. (JOSE RODRIGUEZ)

Entre los exaltados póstumamente figuran los atletas Pilar Victoriá y Joey Rivera, el árbitro Ernesto Ríos Figueroa y la apoderada Rosario Vega de Raíces.

Victoriá falleció en 2024 en Turquía, donde jugaba a nivel de clubes. Por su parte, Rivera se destacó con los Changos de Naranjito, mientras que Vega de Raíces fue una enérgica apoderada de las campeonas Llaneras de Toa Baja.

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En un hecho histórico, el voleibol de playa —practicado de forma organizada en Puerto Rico desde la década de 1980— tendrá por primera vez representación en el Salón. Entre los exaltados figuran el olímpico Raúl Papaleo, junto a Amaury Velasco, la medallista Yamileska Yantín, Shiela Conley, el dirigente nacional y olímpico Ángel ‘Cholo’ Peña, y el propulsor Arnaldo Sánchez.

Cabe destacar que Ramón ‘Monchito’ Hernández, compañero olímpico de Papaleo, fue exaltado en la quinta clase como jugador de cancha, donde brilló como campeón de la NCAA, del Voleibol Superior y como profesional en el extranjero.

La Clase 2026 también se distingue por su carácter internacional, ya que muchos de sus integrantes forman parte de la generación que, a partir de la década del 2000, abrió camino en ligas europeas. Varios de ellos también representaron a Puerto Rico a nivel olímpico y en la Selección Nacional.

José Rivera está entre los exaltados y es del exclusivo grupo que llegó a jugar en la Serie A de Italia. (FRANCK ROBICHON)

Entre estas figuras se encuentran José Rivera, Ángel Pérez, Tatiana Encarnación, Vilmarie Mojica, Fernando Morales, Gregory Berríos, Enrique Escalante y René Esteves. De este grupo, Rivera, Mojica y Pérez alcanzaron la prestigiosa Serie A de Italia, considerada una de las mejores ligas del mundo.

Asimismo, serán exaltados jugadores destacados del Voleibol Superior Nacional en ambas ramas, incluyendo a Xaimara Colón, Lourdes Isern, Jessica Candelario, Leslie de Jesús, Jetzabel Valle, Alexandra Oquendo, Ángel Aja, Amanda Vázquez, Héctor ‘Popeye’ Pérez, Mario Jiménez, Carlos Luis López, Iván Muñiz y Antonio Rivera Matos. Muchos de ellos también fueron integrantes de la selección nacional y campeones en sus respectivas ligas.

En la categoría de entrenadores serán exaltados David Alemán y Luis ‘Papo’ García, ambos con múltiples campeonatos en el Voleibol Superior y experiencia al mando de la selección nacional.

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Por su parte, el árbitro Pedro ‘Pedruco’ García también será exaltado. Arnaldo Sánchez, reconocido como propulsor del voleibol de playa, también tuvo una trayectoria como árbitro.

Presencia internacional

El presidente del Salón de la Fama del Voleibol Internacional, George Mulry, confirmó su asistencia a la ceremonia, según indicó Rodríguez.

David Alemán (izq.) será uno de los entrenadores exaltados junto a Fernando Morales. (JUAN LUIS MARTINEZ)

Mulry participará, entre otras iniciativas, en una campaña educativa sobre el proceso de elección al Salón Internacional, el cual está abierto al público.