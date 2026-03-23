Santurce pone su invicto en juego ante unas Valencianas peligrosas

La postemporada del Voleibol Superior Femenino se reanuda el miércoles con un partido que tendrá como protagonistas a las invictas Cangrejeras de Santurce y como retadoras a las Valencianas de Juncos.

Pero cuidado con los papeles.

Las Valencianas, últimas en la temporada regular, le jugaron bien a Santurce durante esa etapa y llegan al partido del miércoles confiadas en sus capacidades.

“Es cuando mejor le hemos jugado a las Cangrejeras, si lo comparamos con la temporada 2025. No hemos sabido cerrar los sets. Hemos estado ahí, pero ellas cierran”, dijo a El Nuevo Día el asistente administrativo de las Valencianas, David Alemán.

Santurce, invicto con marca de 20-0 en la temporada regular, tiene récord de 1-0 en la ronda de cuartos de final del Grupo A, que también incluye al equipo de Corozal.

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Juncos enfrentó a las Cangrejeras en cuatro ocasiones durante la temporada regular y perdió todos los partidos, dos de ellos por marcador de 3-1. Sin embargo, llevó tres parciales a puntos extras.

El conjunto dirigido por Ramón Lawrence cayó 28-26, 28-26 y 25-21 en su penúltimo encuentro ante Santurce. Luego perdió 3-1 en el cuarto y último enfrentamiento de la temporada regular.

“Le hemos jugado bien a todo el mundo. Y ahora comenzamos en cero”, añadió Alemán.

Las Valencianas compitieron de cerca en tres de los cuatro partidos ante Santurce en la fase regular. Además, ganaron tres de cuatro encuentros frente a las Pinkin de Corozal.

Haley Bush, con experiencia previa en la liga, ha sido su principal anotadora con 4.78 puntos por set en la temporada regular. También lideró la liga con 4.29 remates positivos por parcial.

Su acomodadora, Isabelle Morgan, finalizó tercera en asistencias.

Por su parte, Naya Gross y Marcel Báez cerraron la temporada regular en la quinta y sexta posición, respectivamente, en bloqueos.

De cara a esta nueva etapa, las Valencianas buscan dar la sorpresa y avanzar a las semifinales como uno de los mejores dos equipos del Grupo A.

“Entiendo que estamos bastante parejos. El único equipo que ha estado por encima es Santurce. Lo que necesitamos es dar un par de cantazos. Es una serie corta, en la que cualquier cosa puede pasar”, señaló Alemán.

Jamille Torres, con el favor del público

Las votaciones para los premios Valores del Año del Voleibol Superior Femenino incluyen un porcentaje del voto del público. Hasta la tarde del lunes, el premio de Dirigente del Año lo encabezaba el técnico de las Pinkin de Corozal, Jamille Torres.

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La votación de los fanáticos para este galardón cerraba la noche del lunes. También se tomará en cuenta el voto de los dirigentes de franquicia y de la prensa, cuyo periodo de votación cierra el 28 de marzo.

Hasta ese momento, Torres superaba al dirigente de las Cangrejeras, Pascual Saurín, con 367 votos frente a 226, según informó la Federación Puertorriqueña de Voleibol.